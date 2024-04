Primul mesaj al Mariei Roman, după ce soțul său a fost dat dispărut. Ce noi detalii a dat fosta concurentă de la Mireasa

Gheorghe Munteanu, soțul Mariei Roman, a fost dat dispărut în cursul zilei de 17 aprilie 2024. Ulterior, anunțurile au fost șterse și fosta concurentă afirmă că e posibil ca bărbatul să fi fost găsit în Germania.

Soțul Mariei, Gheorghe Munteanu, a dispărut. Fosta concurentă de la Mireasa a vorbit ultima dată cu el la ora 12, pe 16 aprilie 2024. Bărbatul se întorcea spre casă, fiind pe o autostradă între Germania și Austria. De atunci nu a mai răspuns la telefon nimănui.

Maria spune că soțul ei lucra la o firmă de construcții și plecase în Franța ca să cumpere o dubiță. S-a dus cu avionul, ca să se întoarcă la volanul dubei. Nu era prima dată când se ducea să ducă mașini din Franța sau Germania. Gheorghe Munteanu cunoștea bine drumul, spune soția sa.

Fosta concurentă a afirmat că soțul ei nu suferă de nicio boală și i-ar fi zis soțului să nu oprească în nicio parcare, ca să nu pățească ceva. Teama Mariei este că bărbatul iubit a fost atacat într-o astfel de parcare.

Datele Poliției arată că Gheorghe Munteanu nu a trecut granița și că nu a fost implicat într-un accident rutier.

„Bună ziua, vă rog frumos, dacă aveți informații despre acest băiat sau dacă a fost văzută mașina Renault Master H2L2, cu numărul FN-925-GY, origine Franța, departamentul Pay de Loire. Nu se mai știe nimic de el de marți, 16.04.2024. Ultima dată a fost în Germania și se deplasa spre România. Dacă aveți informații, sunați la numărul +330668161004. Vă muțumesc. Dacă aveți informații, puteți suna și la numărul: 0735061388”, se arată în captura publicată de Maria Roman pe InstaStory, pe 17 aprilie 2024.

Mesajul Mariei Roman, după ce soțul său a fost dat dispărut

În noaptea de 17 spre 18 aprilie 2024, Maria Roman a revenit cu un nou mesaj. A afirmat că nu are detalii noi și că așteaptă raportul Poliției.

”Vă mulțumesc frumos pentru mesajele de încurajare, pentru grija ce mi-o purtați, atâția oameni mi-au sărit în ajutor... dar mai multe detalii momentan nu pot să dau, aștept și eu raportul poliției, un răspuns oficial... Vă țin la curent. Stresul și neliniștea au atins cote maxime, starea mea de sănătate nu e prea bună, iar copilașul îmi solicită toată atenția”, a notat Maria pe instastory.

Pentru Spynews, Maria Roman a afirmat că polițiștii l-ar fi găsit pe Gheorghe Munteanu, însă nu a primit o confirmare oficială.

”Încă nu știm sigur dacă a fost găsit, aștept să văd ce spune Poliția. Nu am vorbit cu el personal, nu știu, aștept să văd ce va spune Poliția. El venea din Franța și nu a mai răspuns, de mai bine de 24 de ore n-a mai luat legătura cu el. Am anunțat Poliția și l-am dat dispărut. Nu știu dacă a fost găsit, am înțeles că l-au găsit în Germania, dar nu știu mai multe. Sper să fie bine, mâine sper să iau legătura cu el”, a spus Maria Roman.