Ștefan și Lavinia, primul cuplu din casa Mireasa? "A început inima să-mi bată foarte tare. A fost o conexiune"

Lavinia Dotot are douăzeci și patru de ani și este din Sinaia. Este pasionată de motosport şi participă la raliuri, copilot. Lavinia îşi caută un partener sincer, de încredere alături de care să facă pasul cel mare şi să îşi întemeieze o familie.

"De cum am văzut-o pentru prima dată, parca e fata pe care am vrut-o eu de foarte mult timp și n-o găseam. O căutam și n-o găseam. Daca nu mă plăcea Lavinia, la restul eu nu mai încercam", a declarat Ștefan.

Pe de cealaltă parte și Lavinia este încântată de tânărul pe care l-a găsit în casa Mireasa.

