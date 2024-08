Dediș de la Mireasa s-a logodit cu Andreea, iubita lui. Cei doi formează un cuplu de câteva luni.

La scurt timp după ce a părăsit competiția Mireasa, Dediș s-a îndrăgostit de Andreea. Curând, cei doi și-au oficializat relația.

Un fost concurent de la Mireasa s-a logodit, după câteva luni de relație. Despre cine e vorba

Iată că lucrurile au avansat și cei doi se gândesc la căsătorie. În acest sens, Ionuț Dediș a cerut-o în căsătorie pe Andreea, iar ea a acceptat.

Vestea a fost dată chiar de către tânără pe Facebook, acolo unde a primit o mulțime de felicitări.

Logodna a avut loc după ce Andreea a prins buchetul miresei la finalul lunii iulie, când au mers împreună la o nuntă.

Care este povestea lui Dediș de la Mireasa

Dediș are 30 de ani și este dintr-o cumună brăileană. Ionuț spune că are simțul umorului. Concurentul lucrează în industria muzicală, ocupându-se cu partea de promovarea a artiștilor. Dediș are o soră mai mică și provine dintr-o familie simplă, spune el. E foarte pasionat de natură. Până la cei 30 de ani ai săi Dediș a avut 3 relații.

„Aleasa inimii mele mi-aș dori să fie mai mică de vârstă decât mine, să nu fie mai înaltă decât mine și nici mai inteligentă decât mine. Îmi plac femeile care nu sunt posesive, sau geloase. Mi-aș dori să fie frumoasă, o femeie îngrijită, cu ochii frumoși. Îmi doresc o femeie să fie undeva la mijloc între gospodină și carieristă”, a mai spus Dediș.

Tânărul a precizat la prezentare că nu e interesat de trecutul femeii pe care o are alături.

