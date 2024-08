După ce s-au căsătorit, Bogdana și Liviu au rămas la Craiova. Astfel că, după despărțire, fata a fost nevoită să își facă bagajele și să-și găsească alt cămin.

Despărțirea a fost o lovitură pentru Bogdana, care a arătat asta prin intermediul postărilor din social media. Vulcanică cum o știm, a ales să nu discute despre sfârșitul relației.

În schimb, s-a concentrat pe propria persoană. A ieșit cu prietenele, a făcut sport și recent a realizat o nouă schimbare.

Citește și: Mireasa sezonul 5. Perneș a ”luat foc” după ce un internaut i-a scris ”bine că te-a părăsit”. Ce a spus tânărul

Mireasa sezonul 8. Unde locuiește Bogdana după despărțirea de Liviu. Tânăra a făcut câteva schimbări în viața ei

Articolul continuă după reclamă

Bogdana a ales să nu stea cu mama sa, la Pitești, și să se mute singură, într-o garsonieră. Ea a postat imagini cu noua sa casă pe Tiktok.

”Femeie de succes ești atunci când ai o ocupație, îți plătești singură facturile și îți mai rămân bani și de o geantă. Nu când găsești un fraier care să plătească toate astea. Atunci ești doar un breloc. Respect maxim tuturor femeilor care sunt independente.”, a scris Bogdana pe Tiktok la imaginile cu locuința.

Bogdana a ales o garsonieră cochetă și continuă se se concentreze pe vindecare sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bogdana și Liviu de la Mireasa sezonul 8 s-au despărțit

Doar câteva luni a durat căsnicia lui Liviu și a Bogdanei. Tânărul a fost cel care a confirmat separarea. El a dat câteva detalii, susținând că a suferit mult în timpul relației cu Bogdana, motiv pentru care și-a dorit să încheie relația.

”Și dacă aș avea o gagică acum, nu m-aș posta cu ea, acum acum, ar suferi Bogdana. Ea a suferit mai mult decât mine după despărțirea asta. Adică ea e singura care a suferit. Și eu am investit sentimente, dar... Crede-mă, bărbații iubesc mai intens. Când e vorba de iubirea aia, bărbații iubesc mai intens decât o femeie.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Ce a dezvăluit Elena despre familia ei. Cum se înțelege cu mama după mărturisirile grele

Dar eu am suferit timp de 5 luni, cât am fost cu ea. Am suferit fiind cu ea împreună. Ea a suferit când nu a mai fost cu mine. Eu am suferit timp de 5 luni de zile, până nu am mai rezistat și am spus ”stop” și ea a suferit ulterior despărțirii. Deja suferisem, sufeream, dormeam cu ea în pat, strângeam din dinți, spuneam ”Doamne nu mai pot, nu mai suport, nu mai rezist”, a zis Liviu într-un live pe Tiktok.