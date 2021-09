Super Neatza, 1 septembrie 2021. Selly, super provocare: Am chiuluit de la școală

În ediția din 1 septembrie, de la Neatza cu Răzvan și Dani, Andrei Șelaru, aka Selly, cel mai popular vlogger din România, a fost invitatul lui Răzvan Simion la provocarea "Am/N-am": N-am mințit la interviuri în presă... Am chiuluit de la școală, am copiat la o teză și am adormit în timpul orelor.... Când eram mic am făcut o mică afacere în școală din spartul parolelor de facebook".

