Super Neatza, 19 ianuarie 2022. Dani Oțil își vinde garsoniera: Am avut prima chiuvetă făcută din piatră

În ediția din 19 ianuarie 2022 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a anunțat, în direct, că își vine garsonieră cumpărată cu franci elvețieni: Eu am desenat-o, am cumpărat-o când se ridică blocul... Am avut prima chiuvetă făcută din piatră din România... Am cumpărat-o în franci elvețieni, m-a sărăcit... Sper să scap de ea... Sunt sigur că o să fie bătaie pe ea.

Miercuri, 19.01.2022, 10:13