Bunica lui Mircea Bravo l-a luat la rost pe Radu Bucălae, la Neatza! Reacția comediantului: „N-am știut că vin la roastul meu”

Mircea Bravo și tanti Lenuța au vorbit în platoul Neatza despre noul lor film, dar și despre momentele petrecute împreună la filmări, relația lor și nu au scăpat ocazia de a face glume cu prezentatorii de la matinal. Iată cum a decurs întâlnirea.

Mircea Bravo și tanti Lenuța nu mai au nevoie de prezentări. Bunica întregii țări nu s-a dezmințit și i-a pus la punct pe Radu Bucălae și pe Răzvan Simion.

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Bunica lui Mircea Bravo îi face un roast lui Radu Bucălae în direct la Neatza cu Răzvan și Dani

Umorul e la el acasă în duoul Mircea Bravo - tanti Lenuța. Aceștia sunt savuroși și împreună, și separat. Pentru a promova noul film, Băiat de milioane, cei doi au ajuns și pe canapeaua de la Neatza, unde i-au încântat pe toți cei prezenți și pe cei de acasă.

„Cinematografia românească, în ultimii ani, le datorează foarte mult”, începe Radu Bucălae prezentarea.

Comediantul i-a mărturisit lui Mircea că o simpatinează mai mult pe bunica decât pe el: „Și de tine îmi place, dar...”

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Răzvan Simion a încercat să îl oprească: „Nu mergem în direcția bună. Ce te-am rugat eu?” Însă Mircea a gustat gluma și a continuat în același spirit: „Prima oară când aud așa ceva! ASTĂZI!”

Tanti Lenuța a sărit repede în apărarea nepotului: „Acum ce faceți, mi-l huliți?”

„Nu-l hulim doamna bunica”, a răspuns Bubu.

Răspuns care a ”aprins-o” pe tanti Lenuța: „Dar ce-i cu dumneata? (...) Am venit aici să râdeți de noi? Ori îmi zici bunică, ori îmi zici tanti, ori îmi zici săru'mâna VEDETO!”

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Radu Bucălae s-a conformat: „Sărut mâna, doamna bunica vedeta!”

Comediantul a glumit pe seama faptului că nu a fost invitat la casting, făcând haz de necaz: „Al cincilea film în care n-ai juca”, completează și Mircea Bravo.

„D-apăi în halul ăsta?!” intervine bunica. Tanti Lenuța lăsând de înțeles că Bubu nu s-ar ridica la standardele lor. Umorul și ironia bunicii au stârnit isterie în platoul Neatza.

„N-aș știut că vin la roastul meu”, a mai spus radu Bucălae cu lacrimi în ochi.

Răzvan Simion încearcă să îi sară în ajutorul colegului său, spunându-i bunicii că Bubu este „actor cu diplomă”, însă bunica nu se lasă impresionată: „Nu te știe nimeni!” După care l-a supus la o probă: să imite un cocoș, iar Radu Bucălae s-a achitat onorabil de sarcină.

„De 11 ani lucrează la el”, o anunță Răzvan Simion pe tanti Lenuța.

„Și nu-i gata?!” spune bunica, stârnind din nou râsul.

Radu Bucălae e hotărât să-i intre în voie buncii și declară că face orice vrea ea: „Mă rad în cap!” Însă aceasta nu dorește decât „o freză frumoasă” de la el.