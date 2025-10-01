Mircea Bravo a lansat un nou film. Cât l-a costat și care e povestea neștiută din spatele peliculei. "Dat în judecată de vecina"

Mircea Bravo a lansat de curând un nou film intitulat „Vecina”, peliculă care are în spate o poveste incredibilă, pe care nu multă lume o știe.

Filmul „Vecina” este cel mai nou film lansat de Bravo Films, companie de producție deținută de comediantul și actorul Mircea Bravo.

Povestea reală care stă la baza filmului „Vecina” produs de Mircea Bravo

Pelicula a avut premiera pe 30 septembrie în cinematografele din România. Filmul spune povestea Doinei, o vecină care ajunge să le facă zile grele vecinilor ei.

Mircea Bravo joacă rolul principal, iar din distribuție mai fac parte Costel Bojog, Adrian Cucu, Oana Zara, Elena Moldovan, Bogdan Bob Rădulescu, Cristina Buburuz și mulți alții.

Mircea Bravo, pe numele său real, Mircea Popa, a dezvăluit și ce sumă a investit pentru a reuși să producă acest film.

„Filmul m-a costat peste 1 milion de euro. Nu am avut investitori în film, aşa că a fost susţinut în întregime de mine şi asociatul meu Cristian Ilişuan”, a spus Mircea într-un interviu pentru Pagina de media.

Mircea a povestit și cum i s-a părut să interpreteze rolul lui Andrei în noul film.

„Este primul rol pe care l-am savurat. Andrei este primul personaj care a iesit din tiparele anterioare si m-am putut simti mai putin eu, deci mai liber sa ma exprim”, a spus actorul în noul interviu.

Ca în orice producție de film, Mircea Bravo a dezvăluit că a întâmpinat și unele dificultăți. Pentru că filmul a fost filmat în luna aprilie, iar vremea nu a ținut cu ei, echipa a trebuit să schimbe de mai multe ori locația. Acest lucru a amplifica costurile filmului pentru că schimbarea repetată a locațiilor a dus la costuri de peste 50.000 euro.

Pentru personajul Doina, vecina, Mircea a recunoscut că a avut-o ca sursă de inspirație pe una dintre vecinele lui, care l-a dat în judecată de 15 ori. Povestea lui a devenit, astfel, inspirație pentru a crea acest personaj amuzant, care a dezvoltat în film multe situații comice în care publicul s-a regăsit cu ușurință.

Filmul „Vecina” pornește de la povestea reală și personală a lui Mircea Bravo și a simțit că trebuie să ducă acea poveste mai departe.

„Sigur o sa ma dea in judecata, dar nu cred ca o sa aiba succes. Eu ii multumesc ca mi-a fost sursa de inspiratie, dar nu o sa pupe un ban”, a mai spus Mircea despre vecina care în realitate i-a făcut viața un calvar.

În prezent, actorii din noul film sunt plecați în turneul de promovare al noii pelicule „Vecina” care a avut premiera pe 30 septembrie și este disponibil în cinematografele din întreaga țară.

