Neatza cu Răzvan și Dani, 29 iunie. De ce să ții cont atunci când începi un business în industria de bijuterii. Ce trenduri există

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din data de 29 iunie 2023, Dani Oțil, alături de invitata sa, Anda Jurcă, a revenit cu și mai multe sfaturi utile pentru antreprenori, dar și pentru cei care intenționează să își deschidă un business în industria bijuteriilor.

Momentul a avut loc în contextul lansării recente a Mastercard Premium Collection, primul program de cashback automat al companiei dedicat exclusiv posesorilor de carduri Premium din România, cu acces la o selecție variată de parteneri din care face parte și brandul TEILOR.

Dani Oțil a pregătit pentru această ediție un subiect pe cât de interesant, pe atât de actual. Având-o alături în platou chiar pe reprezentanta industriei de bijuterii, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezbătut principalele tendințe și provocări din acest domeniu.

„Hai să vă explic despre o industrie la care ne gândim foarte tare, mai ales când vine vara, din motive de nunți, cadouri: industria de bijuterii.”, a început Dani Oțil în ediția din 29 iunie 2023.

Care sunt tendințele momentului și principalele provocări în industria de bijuterii

Întrebată care sunt tendințele momentului în ceea ce privește industria frumosului, Anda Jurcă a oferit următorul răspuns:

„Ca în orice industrie, și în domeniul bijuteriilor, mai ales în zona de bijuterii de lux, tendințele sunt, de cele mai multe ori, strâns legate de nevoile clienților. Cele mai căutate și apreciate bijuterii sunt inelul de logodnă și setul de verighete. În ultimii ani, tendințele, mai ales în sezonul cald de vară, sunt bijuteriile cu pietre colorate, prețioase și semiprețioase, pentru a aduce o pată de culoare în ținutele doamnelor.”

Întrebată și care sunt provocările domeniului, Anda Jurcă a răspuns că una dintre cele mai mari „piedici” este menținerea unei clientele fidele:

„Una dintre cele mai importante provocări aș putea spune că este aprovizionarea porfofoliului de produse, care să fie în tendințe și conform preferințelor clienților. De asemenea, una dintre cele mai importante provocări este și menținerea unei baze de clienți loiali. Afacerile de profil trebuie să fie foarte vigilente și să investească în instrumente, ca să își țină clienții aproape.”

Reprezentanta industriei de bijuterii a mai dezvăluit și care e secretul ca oamenii să se întoarcă din nou în magazinul tău:

„Achiziția unei bijuterii este strâns conectată cu un moment important din viața clienților. Ei pun foarte mult preț pe consilierea pe care o primesc în magazine. Își doresc o consiliere profesionistă, atenție la detalii și informații de calitate. Este foarte important ca echipa de oameni cu care lucrezi și care este imaginea businessului să fie foarte bine pregătiți. Studiile spun că mult timp după ce un client achiziționează o bijuterie, își va aduce aminte de interacțiunea pe care a avut-o în magazin.”

Pe final, Anda Jurcă a oferit propriul exemplu și a explicat cum își tratează clienții care pășesc la ea în magazin:

„Clienții trebuie tratați cu atenție, au nevoie să fie ascultați și să li se ofere ajutor în a identifica bijuteria potrivită, fie că este vorba despre o bijuterie pe care o oferă cadou sau o bijuterie cu care își completează colecția lor. De aceea, trebuie să îi facem să se simtă speciali și respectați. Este foarte important ca această interacțiune să rămână în mintea lor și să fie una plăcută.”

Despre Anda Jurcă:

Anda Jurcă face parte din echipa TEILOR din 2017 și are o experiență de peste 14 ani în vânzări, în industria bijuteriilor și a ceasurilor de lux. Ea deține certificări în gemologie de la două dintre cele mai importante institute din industrie, De Beers Institute of Diamonds și GIA (Gemological Institute of America). În prezent, Anda este Commercial & Product Director și coordonează procesul de dezvoltare și execuție a strategiei de produs, astfel încât aceasta să se alinieze misiunii și viziunii brandului.

Despre TEILOR

TEILOR este un brand românesc de bijuterii de lux dezvoltat acum 25 de ani, chiar pe strada Teilor. Fiecare poveste are un început, iar ceea ce a pornit de la singur magazin-boutique în 1998 s-a transformat astăzi în peste 65 de magazine în țară și în Europa, un portofoliu impresionant și colecții în care se reunesc execuția impecabilă și designul modern.

Viziunea TEILOR e îndreptată spre evoluție, spre un ideal al întregii echipe: acela de a deveni un brand global în peisajul bijuteriilor și de a ne reinventa mereu prin experiențele create pentru clienți. Prin fiecare bijuterie, emoție sau poveste oferită.

Colecțiile brandului cuprind bijuterii cu diamante, pietre prețioase și semiprețioase, cu un design modern. Totodată, selecția de inele de logodnă din platină și aur cu diamante de diferite tăieturi este certificată de două dintre cele mai renumite institute care dovedesc autenticitatea lor: De Beers Institute of Diamonds și GIA (Gemological Institute of America).

Despre program Mastercard premium

Mastercard Premium Collection este primul program Mastercard de cashback automat, dedicat segmentului Premium din România, care conectează posesorii de carduri la o rețea națională de peste 50 de parteneri dintr-o gamă variată de domenii. TEILOR, Nike, Sabon, FREYWILLE, Max Mara, Mamizza și M60, Le Bistrot Français, La Finca by Alioli și Zăganu sunt doar o parte dintre partenerii atent selectați, dintr-o varietate de domenii și arii de interes pentru consumatorii local: de la fashion, beauty și bijuterii la delicii culinare & restaurante, precum și home & deco.

Pentru a beneficia de 5% cashback din valoarea cumpărăturii, când faci o plată la TEILOR, dar și de alte valori de cashback la comercianții parteneri, posesorii de carduri Mastercard Premium Gold, Platinum, World și World Elite, destinate persoanelor fizice și emise în România, au de parcurs doi pași:

Crearea unui cont de utilizator pe platforma www.priceless.com;

Înrolarea unui card premium eligibil pe pagina programului Mastercard Premium Collection.

Simplu atât pentru client, cât și pentru partener: Odată înrolat cardul, tot ce au de făcut clienții este să achite cu cardul respectiv, iar cashback-ul va fi aplicat automat, fără a fi necesară rezervarea prealabilă a ofertelor, solicitarea discount-ului sau verificarea tipului de card cu care se face plata de către echipa din magazin/shop.

Deținătorul de carduri poate înscrie în platformă oricâte carduri Premium eligibile își dorește, iar cashback-ul se va aplica automat, atât timp cât cardul premium folosit este înrolat în Mastercard Premium Collection.