În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 26 mai 2023, Dani Oțil a dedicat o altă rubrică specială cafelei, mai ales că cine are nevoie mai tare de cafea dacă nu matinalii noștri de la Antena 1!

Neatza cu Răzvan și Dani, 26 mai 2023. Cum să te bucuri de gustul variat al cafelei din confortul casei tale | Antena 1

Așadar, Dani Oțil le-a prezentat telespectatorilor în ediția din 26 mai 2023 Espressorul Eletta explore de la De'Longhi, care vine dotat cu o tehnologie inovatoare ce îi ajută pe iubitorii de cafea să prepare băuturi complexe la ei de acasă, ca niște adevărați barista.

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a exemplificat cum se folosește Espressorul Eletta explore de la De'Longhi, care vine cu cel mai variat meniu de băuturi, atât calde, cât și reci. Mai exact, este vorba despre cel puțin 50 de băuturi.

Espressorul Eletta explore de la De'Longhi vine cu cel mai variat meniu de băuturi pe bază de cafea

„Așadar, avem băuturile reci, băuturile calde, dar și versiunea to go. Aici am pregătit și câteva genuri: de la espresso, macchiato, flat white, care este la modă în perioada aceasta și cold brew. Avem tehnologia lattecrema hot pentru un gen de spumă de lapte și tehnologia lattecrema cool pentru celălalt tip de spumă, din acest motiv avem și cele două carafe de lapte: una pentru rece și una pentru cald, dar să nu uităm că avem și tehnologia cold extraction pentru cei care beau băuturi cold brew ce se fac în mod normal până la 12 ore, cum am aflat de curând. Însă, aici durează doar vreo cinci minute. În felul acesta, ai un fel de barista la tine acasă.”, a spus Dani Oțil la Neatza cu Răzvan și Dani, ediția din 26 mai 2023.

Ulterior, matinalul le-a mai exemplificat telespectatorilor și cum arată varianta to go, un alt tip de băutură pe care o poți face la tine acasă datorită tehnologiei inteligente oferite de Espressorul Eletta explore de la De'Longhi, prezentând, totodată, și care sunt accesoriile cu care acest tip de cafea vine la pachet:

„Ați văzut în filmele americane cum se pleacă de acasă, după ce ai pregătit copiii și i-ai trimis la școală? Se pleacă exact cu aceasta, mai ales că are și capac pentru evitarea oricărui eveniment neplăcut în mașină.”

La final, Dani Oțil a mai ținut să precizeze că el unul s-a îndrăgostit de varianta de cafea cold brew, pe care recomandă să o bem cu multă gheață, fiind extrem de potrivită pentru o zi de vară.

