Neatza de Weekend, 10 aprilie 2022. Nea Marin, super Show la Sala Palatului

În ediția din 10 aprilie 2022 a emisiunii Super Neatza de Weekend, Nea Marin a venit să vorbească despre spectacolul de la Sala Palatului, "Poftiți la joc și voie bună!": Am văzut că s-a dat drumul la restricții și am decis să fac un nou spectacol... Îmi e frică că nu mai pot dansa și am zis că anul acesta dansez cât pot că nu știu cât o să mai pot".

Duminica, 10.04.2022, 11:49