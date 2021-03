Pati Face Tot, un nou personaj la Neatza cu Răzvan și Dani: Vreau la voi o rubrică cu Do It yourself!

Luni, 01 Martie 2021, 10:55 Actualizat Luni, 01 Martie 2021, 11:02

Anca Dinicu joacă cel mai tare rol. Domnișora Pati Face Tot vrea o rubrică cu Do It yourself, la Neatza cu Răzvan și Dani.