Super Neatza, 2 martie 2023. Fashion Tips by Ellida Toma: ținute cu motive tradiționale

Ediția din 2 martie 2023 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. La rubrica "Fashion Tips by Ellida Toma", Ellida Toma îl are ca invitat pe Dorin Negrău, unul dintre cei mai renumiți designeri români și singurul care a ajuns în calendarul oficial de modă de la New York.

Joi, 02.03.2023, 11:46