Super Neatza, 3 februarie 2022. Oana Mosneagu și Vlad Gherman au răspuns curiozităților fanilor: În serial ne sărutăm adevărat

În ediția din 3 februarie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani, Oana Mosneagu și Vlad Gherman, cei doi actori din serialul „Adela”, au răspuns curiozităților fanilor despre apropierea lor: Am început să ne apropiem din Martie, după ce am trecut amândoi printr-o despărțire.... Și așa am început să petrecem foarte mult timp împreună... Nu ne-am mutat, încă, împreună.

Joi, 03.02.2022, 10:49