Super Neatza, 9 martie 2022. Lidia Buble și-a schimbat look-ul!

În ediția din 9 martie 2022, de la Super Neatza cu Răzvan și Dani, Lidia Buble, cu un look nou, a venit să lanseze piesă "Dragă mea", o confesiune muzicală cu un mesaj sensibil: "Melodia "Dragostea mea" este o scrisoare dedicată tuturor celor care uită de oamenii din jurul lor, în drumul către fericire, și ajung să-i rănească... Am simțit să fac și o schimbare de look.".

Miercuri, 09.03.2022, 10:43