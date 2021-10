Super Neatza, 8 octombrie 2021. Meteo cu Ramona Olaru: Vremea in Bucuresti va deveni deosebit de rece

În ediția din 8 octombrie 2021, de la Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru, frumoasă vecină, ne prezintă cum va fi prognoza meteo pentru această zi: Vreme in general inchisa si deosebit de rece pentru aceasta data, cu precadere in regiunile extracarpatice. Vremea in Bucuresti va deveni deosebit de rece pentru aceasta data si va fi in general inchisa, va ploua slab.

Vineri, 08.10.2021, 08:38