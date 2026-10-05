Cotlete de porc cu sos de salvie, vin roșu și cafea, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand pentru o masă de toamnă

Toamna aduce din nou pofta de preparate calde, gătite fără grabă, în care aromele se construiesc treptat. Este perioada potrivită pentru legume rumenite la cuptor, carne fragedă și sosuri bogate, care leagă toate elementele din farfurie.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 4 octombrie, Chef Nicolai Tand pregătește o rețetă potrivită pentru acest sezon: cotlete de porc cu sos de salvie, vin roșu și cafea, servite cu legume de toamnă. Este un preparat cu arome intense, în care cafeaua este folosită într-un mod mai puțin obișnuit, ca ingredient care adaugă profunzime sosului.

Rețeta pornește de la o combinație familiară de carne, vin și legume, dar capătă o notă aparte prin adăugarea unui espresso concentrat. Cafeaua nu trebuie să domine preparatul, ci să completeze discret vinul roșu, salvia și aromele caramelizate rămase în tigaie după rumenirea cărnii.

Cafeaua, ingredientul surpriză dintr-un sos bogat

Cafeaua este asociată cel mai des cu începutul zilei sau cu o pauză bine-meritată, însă poate fi folosită și în preparate sărate. Gustul său intens se potrivește cu sosurile pe bază de vin roșu și cu fripturile, cărora le poate adăuga profunzime și o notă discret amăruie.

În această rețetă, espresso-ul se adaugă spre final, după ce vinul și supa s-au redus. Astfel, aroma cafelei rămâne subtilă și completează gustul cărnii, fără să acopere celelalte ingrediente. Mierea și oțetul balsamic echilibrează sosul, iar untul rece adăugat la final îi oferă o textură lucioasă și catifelată.

Legumele coapte completează preparatul cu gusturi specifice sezonului. Dovleacul aduce o dulceață naturală, iar țelina, morcovii și păstârnacul oferă consistență și diferite niveluri de aromă.

Porc cu sos de salvie, vin roșu și cafea, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Deși combinația poate părea sofisticată, rețeta se bazează pe câțiva pași clari. Important este ca fiecare element să primească timpul necesar pentru rumenire, astfel încât aromele să se concentreze și să se lege în sos.

Ingrediente

Pentru carne

4 cotlete de porc dezosate, de aproximativ 180–200 g fiecare

2 linguri ulei de măsline

30 g unt

2 căței de usturoi zdrobiți

8–10 frunze de salvie

sare

piper negru proaspăt măcinat

Pentru sos

300 ml vin roșu sec

150 ml supă de vită sau de porc

80 ml espresso Casa Blanca, foarte concentrat

1 șalotă, tocată fin

1 linguriță miere

1 linguriță oțet balsamic

30 g unt rece

4–5 frunze de salvie

sare și piper

Pentru garnitura de toamnă

300 g dovleac plăcintar

250 g țelină-rădăcină

200 g morcovi

200 g păstârnac

150 g ceapă roșie

2 linguri ulei de măsline

3–4 crenguțe de cimbru

2 căței de usturoi

sare și piper

puțină nucșoară

Cum se prepară cotletele de porc cu sos de cafea

Prepararea începe cu garnitura. Dovleacul, țelina, morcovii și păstârnacul se taie în bucăți mai mari, iar ceapa roșie în sferturi. Legumele se amestecă bine cu uleiul de măsline, sarea, piperul, cimbrul și usturoiul, apoi se așază într-un singur strat în tavă.

Se coc la 200°C timp de aproximativ 35–40 de minute și se întorc o dată în timpul gătirii. La final trebuie să fie rumenite pe margini, dar să își păstreze ușor textura. Puțină nucșoară presărată după coacere le completează aromele.

Cotletele se scot din frigider cu 20–30 de minute înainte de preparare, se șterg bine și se asezonează cu sare și piper. Se rumenesc într-o tigaie grea, bine încinsă, câte două-trei minute pe fiecare parte, până capătă o crustă frumoasă.

În tigaie se adaugă untul, usturoiul și frunzele de salvie. Carnea se stropește timp de unul-două minute cu untul aromatizat, apoi se scoate și se lasă la odihnit, acoperită lejer.

Pentru sos, în aceeași tigaie se călesc șalota și câteva frunze de salvie, păstrând sucurile și bucățile caramelizate rămase de la carne. Se toarnă vinul roșu, iar baza tigăii se curăță ușor cu o spatulă, pentru ca toate aromele să ajungă în sos.

După ce vinul s-a redus la aproximativ o treime, se adaugă supa și se continuă fierberea până când sosul începe să capete consistență. Espresso-ul, preparat cu ajutorul cafelei Casa Blanca, se pune spre final, urmat de miere și oțet balsamic. Sosul se condimentează cu sare și piper după gust, apoi se ia de pe foc și se finisează cu unt rece, adăugat treptat, până devine lucios și catifelat.

Cotletele se servesc alături de legumele coapte și sosul aromat cu salvie, vin roșu și cafea Casa Blanca.

Cafeaua potrivită pentru fiecare gust, la un preț accesibil

Cafeaua își poate găsi locul în bucătărie și dincolo de ceașca de dimineață. Folosită în cantitatea potrivită, aceasta poate completa sosurile pentru carne, deserturile sau cremele, adăugând intensitate fără să domine celelalte arome.

Produsele Casa Blanca, disponibile în magazinele PENNY, includ mai multe sortimente de cafea, astfel încât fiecare să poată găsi varianta potrivită propriilor preferințe, la un preț accesibil. Fie că alegi o cafea proaspăt măcinată sau una instant, diversitatea sortimentelor îți permite să găsești gustul și intensitatea pe care le cauți, atât pentru momentele de răsfăț de peste zi, cât și pentru rețete mai puțin obișnuite.

În preparatul lui Chef Nicolai Tand, espresso-ul Casa Blanca aduce sosului o aromă subtilă și mai multă profunzime. Este un exemplu bun despre cum o cafea savuroasă poate fi savurată ca atare, dar poate deveni și ingredientul care oferă personalitate unei rețete de toamnă.