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Un răsfăț pentru întreaga familie: tagliatelle cremoase cu ciuperci și parmezan, pregătite de Chef Nicolai Tand

Descoperă cum se face rețeta de tagliatelle cremoase cu ciuperci și parmezan, pregătită de Chef Nicolai Tand.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:16 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:39
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Un răsfăț pentru întreaga familie: tagliatelle cremoase cu ciuperci și parmezan, pregătite de Chef Nicolai Tand

Pe măsură ce ne apropiem de perioada sărbătorilor, mesele încep să capete un aer diferit. Avem mai multă poftă de preparate calde și cremoase, de cine fără grabă și de mici răsfățuri pe care să le împărțim cu cei dragi. Și nu este nevoie să așteptăm masa de Crăciun pentru a ne bucura de ele.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 8 noiembrie, Chef Nicolai Tand pregătește tagliatelle cremoase cu ciuperci și parmezan, o rețetă gata în aproximativ 30 de minute, numai bună pentru o masă în familie. Combinația este simplă, dar bogată în gust: paste, ciuperci bine rumenite, un sos cremos și parmezan din belșug.

Pentru această rețetă, Chef Nicolai folosește tagliatelle Selection de la PENNY, parte dintre bunătățile alese special pentru perioada sărbătorilor. Sunt genul de ingrediente care pot transforma chiar și o cină obișnuită într-un mic moment de răsfăț, fără să fie nevoie de o ocazie specială.

O porție de paste cremoase pentru serile petrecute acasă

În această rețetă, gustul se construiește în jurul ciupercilor. Rumeneala este importantă, pentru că le intensifică aroma și evită ca acestea să devină apoase. Ceapa, usturoiul și puțin cimbru vin apoi să completeze baza preparatului.

Smântâna și parmezanul formează sosul cremos, iar puțină apă în care au fiert pastele ajută la obținerea consistenței potrivite. Sosul trebuie să îmbrace tagliatellele, nu să rămână separat în farfurie.

Rezultatul este un preparat cald și cremos, suficient de simplu pentru o cină din timpul săptămânii, dar cu acel ceva în plus care îl face potrivit și pentru o masă mai specială alături de familie.

Tagliatelle cremoase cu ciuperci și parmezan, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Rețeta este gata în aproximativ 30 de minute și este gândită pentru patru persoane.

Ingrediente

  • 400 g tagliatelle Selection
  • 500 g ciuperci champignon sau mix ciuperci Selection
  • 300 ml smântână lichidă pentru gătit, 30% grăsime
  • 1 ceapă medie, aproximativ 120 g
  • 3 căței de usturoi
  • 40 g unt
  • 20 ml ulei de măsline
  • 80 g Parmigiano Reggiano ras Selection
  • 100 ml apă de la fierberea pastelor
  • 10 g pătrunjel proaspăt
  • sare și piper negru, după gust
  • puțin cimbru proaspăt, opțional

Cum se prepară tagliatellele cu ciuperci

Tagliatellele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Înainte de a le scurge, se păstrează aproximativ 100 ml din apa în care au fiert, utilă mai târziu pentru sos.

Ciupercile se taie felii și se gătesc într-o tigaie încăpătoare, în ulei de măsline și jumătate din cantitatea de unt. Pentru a obține un gust mai intens, este important să aibă suficient loc în tigaie. Astfel se rumenesc, în loc să fiarbă în propria apă.

După ce ciupercile au prins culoare, se adaugă ceapa tocată fin, apoi usturoiul și, opțional, puțin cimbru proaspăt. Smântâna se toarnă peste ciuperci și se lasă câteva minute la foc mic, după care se încorporează parmezanul și restul de unt.

Puțină apă de la paste ajută la subțierea sosului până când acesta devine fin și suficient de cremos pentru a îmbrăca pastele.

Tagliatellele se adaugă direct în tigaie și se amestecă unul-două minute cu sosul, astfel încât să absoarbă aromele. La final, se completează cu pătrunjel proaspăt, parmezan și piper negru proaspăt măcinat.

Bunătăți aparte pentru mesele de sărbătoare și nu numai

Perioada dinaintea Crăciunului este și momentul în care în magazinele PENNY apar produsele Selection, alese special pentru mesele de sărbătoare și pentru micile momente de răsfăț petrecute alături de cei dragi.

De la ingrediente pe care le poți transforma în preparate făcute acasă până la bunătăți numai bune de pus pe masă, Selection oferă opțiuni pentru gusturi diferite și pentru întreaga familie. Iar partea frumoasă este că nu trebuie să aștepți neapărat o ocazie specială pentru a te bucura de ele.

Tagliatellele Selection folosite de Chef Nicolai sunt un exemplu simplu: împreună cu ciuperci rumenite, smântână și parmezan, devin în doar 30 de minute o cină cremoasă și generoasă, potrivită pentru o seară în care vrei pur și simplu să îi răsfeți puțin pe cei de acasă.

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