Descoperă cum se face rețeta de cremă de fistic cu salam de biscuiți și fructe de toamnă, pregătită de Chef Nicolai Tand.

Pe măsură ce ne apropiem de sărbători, parcă apare și pofta de deserturi puțin mai speciale. Nu neapărat complicate, ci acele combinații care aduc laolaltă gusturi familiare și ingrediente aparte, numai bune de savurat în familie. Fisticul, ciocolata și fructele de toamnă se potrivesc perfect într-un astfel de desert.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 24 noiembrie, Chef Nicolai Tand pregătește cremă de fistic cu salam de biscuiți și fructe de toamnă confiate, un desert construit în straturi, în care fiecare element aduce o textură și o aromă diferită.

Crema fină de fistic este completată de bucățile de salam de biscuiți și de perele, merele și smochinele gătite într-un sirop aromat cu scorțișoară și portocală. Este genul de desert care poate deveni un mic răsfăț într-o seară obișnuită, dar care arată suficient de bine pentru a-și găsi locul și pe masa de sărbători.

Trei texturi care se întâlnesc în același desert

Farmecul rețetei vine din contraste. Crema de fistic este fină și catifelată, în timp ce salamul de biscuiți aduce textură, cacao și gustul familiar al unui desert pe care mulți îl cunosc din copilărie.

Fructele confiate echilibrează partea cremoasă și intensitatea ciocolatei. Perele și merele își păstrează ușor textura, smochinele aduc dulceață, iar scorțișoara și coaja de portocală dau preparatului aromele specifice sezonului.

Cubulețele neregulate de salam de biscuiți și fisticul presărat la final păstrează desertul într-o zonă relaxată, fără să pară prea pretențios, chiar dacă rezultatul este unul potrivit pentru o masă specială.

Cremă de fistic cu salam de biscuiți și fructe confiate, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Rețeta este gândită pentru patru persoane și necesită aproximativ 45 de minute de pregătire, la care se adaugă timpul de răcire.

Ingrediente pentru crema de fistic

400 ml lapte integral

200 ml smântână lichidă pentru frișcă, 30–35% grăsime

100 g pastă de fistic

60 g zahăr

4 gălbenușuri

25 g amidon de porumb

30 g unt

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

Pentru salamul de biscuiți

150 g biscuiți cu nuci si migdale Selection

60 g unt

50 g ciocolată neagră

20 g cacao

50 ml lapte

40 g zahăr

30 g nucă sau fistic prăjit, tocat grosier

1 praf de sare

Pentru fructele de toamnă confiate

150 g pere ferme

100 g mere

100 g smochine proaspete sau uscate

150 g zahăr

250 ml apă

1 baton de scorțișoară

1 fâșie de coajă de portocală

1 lingură zeamă de lămâie

Cum se prepară desertul cu cremă de fistic

Pentru început, laptele se încălzește împreună cu smântâna și vanilia. Separat, gălbenușurile se amestecă bine cu zahărul și amidonul, apoi lichidul cald se adaugă treptat. Compoziția revine pe foc și se gătește până se îngroașă. La final se încorporează pasta de fistic, untul și un praf de sare. Crema se lasă la frigider cel puțin două ore, pentru a căpăta consistența potrivită.

Pentru salamul de biscuiți, laptele se încălzește împreună cu untul, zahărul și cacaua, apoi se adaugă ciocolata neagră. Biscuiții Selection rupți în bucăți și nuca sau fisticul se încorporează în compoziție, care se modelează sub formă de rulou și se lasă la rece. După ce s-a întărit, salamul se taie în cubulețe neregulate.

Fructele se gătesc separat într-un sirop din apă, zahăr, scorțișoară și coajă de portocală. Perele intră primele în cratiță, urmate de mere și, spre final, de smochine. Important este ca fructele să devină moi și aromate, dar să își păstreze forma.

Pentru montaj, crema de fistic se distribuie în pahare sau boluri, apoi se adaugă bucățile de salam de biscuiți și fructele bine scurse. Fisticul prăjit și puțină coajă de portocală pot completa desertul înainte de servire.

Un răsfăț Selection pentru mesele de sărbătoare

Perioada dinaintea Crăciunului este momentul perfect pentru a încerca ingrediente și combinații pe care poate nu le alegi în fiecare zi. Uneori vrei să pregătești ceva special pentru familie, alteori pur și simplu îți este poftă de un mic răsfăț, fără să aștepți masa festivă.

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Crema de fistic pregătită de Chef Nicolai este exact genul acesta de desert: familiar prin salamul de biscuiți și aromele de toamnă, dar suficient de special prin fistic și jocul de texturi cât să aducă o doză de răsfăț întregii familii.