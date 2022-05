Super Neatza, 18 mai 2022. Rețeta lui chef Nicolai Tand: Sorbet de căpșuni

În ediția din 18 mai 2022, de la Super Neatza cu Răzvan și Dani, chef Nicolai Tand, bucătarul matinalului, a pregătit sorbet de căpșuni. ”Am făcut un sirop de apă cu zahăr brun, l-am lăsat un pic să se reducă, iar atunci când am oprit focul am pus o legătură de cimbrișor, o infuzie. Am lăsat să se răcească, iar între timp am tăiat căpșunii și i-am pus peste sirop”, a spus acesta.

