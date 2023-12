Aris Eram, prima apariție televizată după Finala America Express. De ce a lipsit Alexia Eram de la „Neatza cu Răzvan și Dani”

Aris Eram a fost prezent în platoul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, după Finala sezonului 6 America Express. Alexia Eram, sora și partenera tânărului, a fost absentă de pe micile ecrane ale publicului. Mai mult, finalistul reality show-ului a făcut declarații neașteptate.

Finala sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui a fost jucată de două echipe puternice: Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Concurenții s-au întrecut într-o cursă contracronometru pentru titlul de câștigătorul și marele premiu în valoare de 30.000 de Euro.

Competiția a fost aprigă, iar finaliștii au demonstrat că își merită locul în etapa finală a celui mai dur reality show din România. Aceștia au trecut peste provocări uriașe, depășindu-și limitele fizice și psihice.

Deznodământul poveștii a ținut cu sufletul la gură telespectatorii. Publicul nu s-a putut dezlipi de ecranele televizoarelor până când Irina Fodor nu a anunțat câștigătorii sezonului 6 America Express.

Așadar, trofeul a ajuns în mâinile Sânzianei Negru și ale Laurei Giurcanu. Fetele au ajuns pe primul loc la destinația finală, iar când au deschid cutia au avut parte de o surpriză uluitoare. Nu le-a venit să creadă că au ieșit victorioase din concurs.

La doar câteva ore de la Finala America Express de pe 27 decembrie 2023, Aris Eram și-a făcut apariția în platoul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Tânărul a venit singur, însă hotărât să povestească despre cea mai senzațională experiență din viața lui.

Ce confesiuni a făcut Aris Eram, finalistul de la America Express, la prima lui apariție televizată după finală

Nici bine nu a pășit în fața telespectatorilor că Florin Ristei a ținut să-l întrebe pe Aris Eram de ce nu este prezentă și sora lui. Tânăra a mărturisit că aceasta se află la Iași și nu a putut ajunge la emisiune.

De asemenea, Alexia Eram a intervenit printr-un apel telefonic la „Neatza cu Răzvan și Dani”: „Sunt puțin blocată la Iași, nu am putut decola din cauza vremii. Din păcate, nu am putut ajunge la voi”.

„Fratele tău se bucura că a intrat singur aici!”, a fost replica amuzantă a lui Florin Ristei.

Finalista de la America Express a spus și câteva cuvinte despre ce a trăit pe Drumul Soarelui, înainte ca fratele ei să ia cuvântul și să povestească: „A fost cea mai tare experiență din viața mea. Am legat o nouă conexiune cu Aris. Am descoperit bărbatul din el. Mi se pare că acolo am putut să ne unim mai mult”.

Aris Eram a mai declarat că sora lui nu a vrut să-l lase singur în emisiune, însă o situație imprevizibilă le-a dat planurile peste cap: „Chiar era stresată, mi-a dat mesaj de încurajare. Ea vorbește foarte frumos.”

Tânărul a făcut și confesiuni neașteptate despre cum i-a fost schimbată viața odată cu participarea în sezonul 6 America Expres - Drumul Soarelui. Se pare că aventura pe care au trăit-o împreună a legat și mai multe relația specială dintre ei de frate - soră.

„Oricât de rău ne certam la finalul zilei ne împăcam”, a mai adăugat Aris Eram la Neatza cu Răzvan și Dani.