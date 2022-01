Ce produse au comandat Răzvan și Dani din hypermarketul online Freshful by eMAG, pentru provocarea „Am / N-am” jucată în platou

Freshful propune un nou mod, mai simplu, mai rapid, mai inteligent, de a-ți face cumpărăturile zilnice. Cu peste 20.000 de produse în stoc, Freshful by Emag este primul și singurul hipermarket exclusiv online din țară. Pe site sau direct în aplicație veți descoperi o gamă variată de produse, de la cele de bază precum fructe și legume, carne, pește, produse de băcănie, paine si produse de patiserie, pana la cosmetice, produse pentru casă, dar și o serie de preparate gourmet, specialități internaționale și artizanale.

Răzvan și Dani de la Neatza au comandat și ei deja câteva produse gourmet, unele mai puțin obișnuite și s-au distrat cu jocul „Am / N-am” împreună cu Ramona Olaru și Ristei. Iată ce a ieșit.

„Freshful by eMAG” este primul hipermarket 100% online din România, cu peste 20.000 de produse cu stoc în depozit frigorific pentru un coș de cumpărături complet și fără efort, livrat direct acasă

Răzvan și Dani au decis să comande și ei câteva produse din hipermarket-ul online Freshful by eMAG pentru jocul pe care l-au pus în practică într-una dintre edițiile de la Neatza împreună cu colegii lor, Ramona Olaru și Florin Ristei.

Răzvan: „Ce se întâmplă: eu fac o comandă pe Freshful by eMAG, simplu, destul de simplu, sunt 20.000 de produse, n-am cum să nu nimeresc ceva, doar că de data asta o să caut mai... rafinate, chestii pe care nu le întâlnești în fiecare zi. De exemplu, mi-am adăugat în coș pate de bivol. Ați mâncat vreodată?”.

Și uite-așa, Răzvan a găsit câteva produse pe care colegii lui nu le-au gustat niciodată, a plasat comanda și a dat drumul provocării „Am / N-am”, cu întrebări legate de gusturi.

În aproximativ două ore, a ajuns la sediul Neatza cu Răzvan și Dani comanda cu toate produsele „atipice” comandate de Răzvan, pentru jocul lor.

Răzvan: „Am comandat așa: pate din carne de bivol, pasturmă de cămilă, un snack din semințe de cânepă, tot felul de chestii interesante pe care probabil nu le-ați consumat”.

Iar apoi, au început să se joace. Răzvan a fost cel care a pus întrebările Ramonei Olaru și lui Florin Ristei. Prima întrebare: „Ați mâncat vreodată ciuperci Enoki?”, la care ambii au răspuns, inițial, că nu au mâncat, după care Ristei a rectificat răspunsul pentru că și-a adus aminte că a mâncat odată, gătite de bucătarul emisiunii, Chef Nicolai Tand.

Cea de-a doua întrebare a fost: „Am / n-am mâncat vreodată carne de struț?”, la care Ramona Olaru a răspuns cu „nu”, iar Ristei, cu „da”.

Florin Ristei: „E ca și carnea de vită, e la fel”.

Chef Nicolai Tand a completat: „E frumoasă, roșie, suculentă”.

Iată, mai jos, cum s-a desfășurat întreaga provocare și ce produs a primit Ramona Olaru.

La prima comandă făcută în aplicația Freshful by eMAG sau pe freshful.ro, cu valoare minimă de 200 de lei, primiți cadou de bun-venit, un voucher in valoare de 50 de lei dacă introduceți codul ViataFreshful la checkout. În plus, până pe 28 februarie 2022, clienții eMAG Genius care cumpără produse în valoare de minim 200 lei, beneficiază de intervale de livrare cu transport gratuit. Mai multe detalii despre campania promoțională puteți descoperi accesând Freshful.ro - Viața ar trebui să fie Freshful.