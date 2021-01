Cum arătau Răzvan Simion și Dani Oțil, acum 13 ani în urmă, când înregistrau prima emisiune de Neatza cu Răzvan și Dani | Video

- Aveți superstiții legate de cifra 13?

Dani Oțil: Nu şi tocmai de asta am hotărât ca la ediţia aniversară să nu ne folosim deloc de numărul ăsta, chiar dacă un regizor simplu în gândire s-ar fi agăţat din toate punctele de vedere de numărul 13. Nu suntem de felul nostru superstiţioşi, ar fi şi cam greu, având în vedere câte lucruri sunt la voia întâmplării în meseria asta, să ne tot scuipăm în sân, să căutăm pisici negre în orice etc.

Răzvan Simion: Eu da, colegii mei aflu că nu, vreau să îi spun 12 bis, acum să vedem ce se decide, cine rămâne mai înfipt pe picioare.

- Nu ați obosit să vă treziți atâtea zile pe an la ore imposibile? Ce faceți când vi se mai termină energia (vrem și noi un sfat, adică :)

Dani Oțil: Să ne trezim nu am obosit, am descoperit după mini-vacanţa asta care a fost făcută pe un alt fus orar că mă trezesc chiar fără alarmă, fără ceas, deci cred că e primul semn de bătrâneţe. Nu! Putem muta şi emisiuunea mai devreme dacă vreţi! Doamne fereşte! 😊

Răzvan Simion: abia ne-am apucat de lucru acum 😊 Am văzut că inspirăm şi alte televiziuni. E interesant, pentru că acum 13 ani când am venit la Antena 1, zona asta de slot matinal nu reprezenta vreun interes pentru cineva, cel mult până în ora 9 şi în general grupaje informative. Ne bucurăm că am schimbat lucrurile astea si observăm asta tocmai din dorinţa celorlalte televiziuni de a pune pe acest slot programe în care se investeşte. Ne bucură concurenţa, întotdeauna am spus asta, e ca un barometru pentru noi. Atunci când nu există o raportare, nu neapărat în cifre, poate şi în awareness, esti cam pierdut, nu ştii cu cine te duelezi.

- Cum aveți de gând să sărbătoriți?

Dani Oțil: ne-am fi dorit să facem o ediţie afară, pentru că întotdeauna de ziua noastră făceam ceva wow undeva sau un party cu foarte mulţi invitaţi în platou. O să ne conformăm, o să facem în platou un soi de petrecere, ca un fel de ediţie de gala, dar care va fi mai mult un bal, un banchet, să ne aducem aminte că atunci când făceam 13-14 ani abia aveam voie să dansăm cu diriga.

Răzvan Simion: Am fi vrut să sărbătorim la munte, ca în alţi ani, cu îmbrăţişări, însă cel mai probabil o să fie o ediţie în ton cu vremurile

- Ce a fost bun, ce-a fost rău de la 1 februarie 2020 până acum?

Răzvan Simion: cred că am învăţat să avem răbdare unii cu ceilalţi, să nu mai judecăm atât de mult, am învăţat că regulile nu sunt făcute doar pentru a fi încălcate, am învăţat că oricât de greu ar fi găsim o soluţie şi am învăţat că dacă îţi iubeşti aproapele, zilele astea cel mai bine este să îl ţii la distanţă

- Anul acesta, ați mărit echipa emisiunii cu doi colaboratori foarte iubiți (Tand și Ristei). Ce alte surprize ne mai pregătiți?

Dani Oțil: Uşile noastre au fost deschide demult, pe Nicolai l-am invitat de foarte mult timp să vină alături de noi, dar el nu a venit pentru că “se juca” în diverse alte părţi. De aia le numim surprize, că sunt surprize şi pentru noi 😊 căutăm oameni întotdeauna şi dintotdeauna, oameni care au ce să spună, care au poveşti faine de viaţă, care au lucruri de povestit la televizor de-adevăratelea. În momentul ăsta nu avem oameni în vizor, dar uşa e deschisă. O emisiune cu 4 ore de direct zi de zi are nevoie de mulţi oameni în platou.

Răzvan Simion: Am mărit echipa cu mai mulţi. Măniuţiu a venit pe zona economică, să ne mai lumineze, avem mai mulţi reporteri, s-a reîntors Ruxandra Luca la rubrica de “părinţeală”. Practic, avem toate zonele de interes acoperite şi suplinim cumva invitaţii din lumea artistică ce trec printr-o perioadă la care nici ei probabil nu s-au gândit. O lipsă de proiecte înseamnă şi energii mai scăzute

- Dar ar fi alegeți un moment de care sunteți foarte mândri, în platoul Neatza din ultimul an, care ar fi acela?

Dani Oțil: Momentul din ultimul an de care suntem mândri nu e un moment, este o lună de momente. A fost o lună în martie şi un pic din aprilie când pur şi simplu eram la fel de disperaţi şi nesiguri ca toţi oamenii de pe planetă. În primul rând, nu ştiam dacă o să mai continuăm cu meseria asta, nu ştiam dacă nu va trebui să închidem emisiunea de tot şi să o reluăm cândva…eu zic că vom rămâne în istorie cu această lună de emisiuni pe vecie.

Răzvan Simion: cred că întrebarea ar trebui pusă altfel, dacă e vreun moment în care să fi simţit vreo stânjeneală sau să ne fi fost nu tocmai bine. N-au fost. De ani de zile noi ştim că doza asta de compromis în televiziune trebuie să fie de sub 20%. Nu facem lucruri care să ne ruşineze sau despre care copiii noştri să spună că n-au fost tocmai la locul lor. Momente de povestit sunt cel puţin 2-3 pe fiecare emisie. Nu privim Neatza ca pe un job, ci ca pe un loc unde ne întâlnim cu prieteni, discutând într-o manieră aparte, lucrurile pe care poate fiecare român le discută în această perioadă.

- Ce vă doriți pentru anul acesta? Pentru voi personal, dar și pentru emisiune.

Dani Oțil: Ne dorim să revenim la un normal, să avem din nou artişti fericiţi care vin în platou, pentru că în momentul acesta ei mai mult joacă fericirea, ne dorim un an normal.

Răzvan Simion: Personal, prefer să le ţin cumva pentru mine. Am învătat în 2020 că e bine să îţi mai ţii lucruri şi pentru tine 😊 Postez mai puţin din vacanţa, mai puţine lucruri ce mi se întâmplă, merg mai mult spre zona aspiraţională. Profesional, vreau să avem un X Factor de 10, căci e al 10-lea sezon, vreau să am o Neatza ca până acum, dinamică şi plină de zâmbete. Aş vrea ca lucrurile să reinter în normal în afara studioului, pentru că dacă acolo se întâmplă lucrul asta si in studio se schimbă puţin vibraţia.