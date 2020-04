Nico stă în izolare cu o mulțime de câini, pe care i-a salvat! Ce o supără cel mai tare, în această perioadă. „E o mare problemă” – VIDEO

„Tot timpul avem treabă – de dimineață, de când ne trezim, până seara, pentru că am opt camere, am căței, am un studio. Sunt multe de făcut.

Mi-e dor de multe. Dormim foarte mult. E mare problemă, pentru că obișnuiam să fiu mai activă. Cu tot dragul m-aș întoarce în Asia Express!”, a spus Nico, care și-a prezentat și câinii, cărora le-a dat câte o gustare.

Nico a anunțat și că a lansat o nouă piesă, scrisă de Cabron – „Scopul și durata”.

