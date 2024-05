Cum putem afla care sunt aplicațiile de pe telefonul mobil care necesită cel mai mult internet. Ofertă inedită la DIGI

Internetul oferit de DIGI se remarcă prin performanța și fiabilitatea sa, fiind apreciat atât pentru conexiunile stabile, cât și pentru viteza de internet. Cum afli ce aplicații de pe telefonul mobil necesită cel mai mult internet.

În cadrul rubricii Ce vrea telefonul tău? De la Super Neatza cu Răzvan și Dani, Florin Ristei și Radu Bucălae au răspuns la multe întrebări importante.

Mulți utilizatori aleg DIGI datorită calității superioare a serviciilor, care îndeplinesc nevoile zilnice de conectivitate, esențiale în era digitală de astăzi.

Florin Ristei și Radu Bucălae, despre importanța internetului de mare viteză și oferta DIGI, la Neatza cu Răzvan și Dani, 13 mai 2024

Două figuri publice cunoscute, Florin Ristei și Radu Bucălae, au vorbit recent despre importanța unui internet de calitate și despre experiențele lor personale cu serviciile de la DIGI.

Florin Ristei, prezentator la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a subliniat cât de esențial este internetul în viața de zi cu zi.

„Întotdeauna ne uităm în setările telefonului, să vedem ce vrea telefonul. La mine spune că vrea net. La bateire vă spune exact ce aplicații folosiți cel mai des. Eu folosesc Instagram, Whatsapp si YouTube si nu vrei să-ți pice. Mă ajută netul în mașină, dar când am ajuns în pasaj la Unirii, am pierdut tot”, spune Florin Ristei.

Aceste observații reflectă cât de importantă este o conexiune de internet stabilă pentru a rămâne conectat în orice situație.

Radu Bucălae, colegul lui Ristei de la aceeași emisiune, a evidențiat și el necesitatea unei conexiuni de internet robuste.

„La mine sunt YouTube si Whatsapp, eu vorbesc pe video cu soacră-mea, cu Gigi, vorbesc pe internet și am nevoie de internet foarte bun. Dacă nu, rămâne blocat. Mă enervază că trebuie să am internet foarte bun. Trebuie să am și roaming ca să vorbesc cu soacră-mea Gigi. Audio vorbim când vine în România. Am nevoie de telefonie mobilă foarte bună atunci”, spune și Radu Bucălae.

Ambele declarații subliniază cerința fundamentală de a avea servicii de internet de înaltă calitate și fiabile. Florin Ristei a concluzionat apreciativ: „Net cât mai bun, servicii de calitate și în roaming și conexiune bună la DIGI mobil”, spune Florin Ristei.

Aceste opinii evidențiază faptul că DIGI oferă servicii care răspund nevoilor utilizatorilor moderni, care depind de internet pentru comunicare, divertisment și eficiență zilnică.

De asemenea, telefonia mobilă DIGI se remarcă prin prin cea mai bună acoperire mobilă din țară. Asta înseamnă că utilizatorii au semnal la telefon oriunde. Mai multe informații găsiți pe digi.ro.