Dani Oțil a avut parte de o surpriză neplăcută, când s-a întors acasă! „În zilele astea, nu spui nimic!” – VIDEO

„Am intrat în casă ieri și mirosea așa, de parcă s-ar fi gătit, dar nu s-a reușit găteala. În zilele astea, nu spui nimic. M-am așezat și mi-am dat seama ce e. Luai o lumânare de asta romantică înainte de carantină.

Și are trei mari calități: 1. Miroase infect când îi dai foc; 2. Fitilul scapătă și 3. A fost a dracului de scumpă. Am discutat în casă, că dacă am dat banii pe ea, o consumăm! Miroase ca și cum ai ratat un piure”, a povestit Dani Oțil.

Urmăriți clipul de mai sus din cel mai iubit matinal, „Neatza cu Răzvan și Dani”.