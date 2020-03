„Am îngropat pe cineva foarte drag”. Dani Oțil a avut un weekend dureros! Cum i-a stârnit admirația un preot, în timpul pandemiei de coronavirus - VIDEO

„E o treabă aproape personală, dar am s-o spun. Avem și normalitate în țară și oameni cu care ne putem mândri. Noi am îngropat în weekend pe cineva foarte drag. Și, deși încă nu se ajunsese la măsurile din weekendul acesta, încă de miercuri, preotul le-a explicat celor din familie cum ar trebui să se procedeze.

A luat niște măsuri ce la noi la țară întreceau cam mult treaba cu bunul simț. Sunt convins că unele băbuțe au zis: «dar de ce?». Preotul, cu toate astea, nu s-a lăsat înduplecat și a făcut slujbe singur – doar el și cu decedatul.

Până la biserică și cimitir nu s-a circulat deloc în alai, cum e la noi – ne oprim în fiecare intersecție, se aruncă cu bănuți – a eliminat treaba asta. S-a mers numai cu mașinile. A fost interzisă pomana. S-au împărțit caserole de la catering”, a povestit Dani Oțil.

Prezentatorul a mai explicat că înmormântarea s-a desfășurat în așa fel încât fiecare persoană să intre în contact doar cu cei cu care au sosit la eveniment.