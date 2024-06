Gestul rar făcut de Dani Oțil la nunta lui Razvan Simion și a Dalianei Răducan: „Am scazut din plic, oricum”

Dani Oțil a fost la nunta prietenului și colegului său și a făcut un gest emoționant. Răzvan Simion a imortalizat momentul.

Dani Oțil a ținut un discrus la nunta prietenului său de-o viață, iar Răzvan a publicat o imagine pe rețelele sociale, precizând că acesta este un un gest rar.

Răzvan Simion a precizat că Dani Oțil nu vorbește la nunți, motiv pentru care a fost un moment deosebit.

În stilul său caracteristic, Dani Oțil a glumit, răspunzând că a mai luat din banii de dar în schimbul discursului.

Dani Oțil, discurs la nunta lui Răzvan Simion și a Dalianei Răducan: „Nu vorbește la nunți! Doar la a lui și la a mea!”

„Nu vorbește la nunți! Doar la a lui și la a mea!”, a scris Răzvan Simion în dreptul unei imagini în care Dani Oțil apare vorbind pe scenă, la microfon.

„Am scăzut din plic, oricum”, a glumit Dani Oțil, distribuind imaginea pe contul său de Instagram.

Dani Oțil și Răzvan Simion sunt prieteni de la grădiniță și au fost aproape unul de celălalt în momentele importante ale vieții, dincolo de emisiunea Super Neatza cu Răzvan și Dani, pe care o prezintă împreună.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au fost superbi la nunta prietenilor lor. Cei doi soți l-au dus pe Tiago la bunici și au petrecut fără griji la evenimentul rafinat.

Gabriela Prisăcariu a purtat o rochie superbă, argintie și a imortalizat momentul în care și-a așteptat soțul, venit de la enduro, să se pregătească și el pentru nuntă: „A meritat așteptarea”, a scris Gabriela Prisăcariu în dreptul unei imagini de la nuntă cu soțul său.

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au căsătorit, la un an și jumătate de la logodnă

Daliana Răducan a publicat mai multe imagini în care apare alături de proaspătul ei soț. În dreptul fotografiilor de la nuntă, proaspăta mireasă a precizat că experiențele trăite separat i-au adus în cele din urmă împreună.

„A durat mult pana mi-am gasit camaradul de viata potrivit. Ne-am asteptat reciproc, si eu pe el, si el pe mine. Ne-am asteptat pregatindu-ne unul pentru celalalt. Ani de zile, experiente traite separat pentru a ne aduce impreuna. Nu m-a intrebat, nu am raspuns, DA-ul s-a nascut din noi, in clipa in care privirile ni s-au intalnit si sufletele s-au imbratisat. Astazi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire si de camaraderie s-a oficializat astazi, 8 iunie, in prezenta familiilor noastre dragi.

Va invitam sa ne bucuram impreuna, fiindu-ne alaturi, pe paginile noastre de socializare.

Pregatim, cu gandul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastră”.

Răzvan Simion și Dalian aRăducan au anunțat logodna pe 1 ianuarie 2023.