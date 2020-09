Imaginea zilei. Cum arăta juratul X Factor, Florin Ristei, în prima zi de școală: "Aveam mileu la gât!"

Juratul Florin Ristei și-a clădit întreaga carieră cărămidă cu cărămidă, încă de la primii bani câștigați. Astăzi vedem o poză cu Florin Ristei de când era în prima zi de școală.

În 2013, când a urcat pe scena X Factor la insistențele prietenilor, Florin Ristei nu era complet necunoscut. ”Concursul m-a readus în atenția publicului care, probabil, începea ușor-ușor să uite perioada anilor 2000. M-au cunoscut un pic mai matur, aveam 26 ani atunci, și am avut ocazia să le arat toți pașii pe care i-am făcut pe plan profesional și care, se pare, au funcționat”, spune Ristei, care a câștigat X Factor în 2013.

Premiul obținut a fost însă reinvestit, ca de altfel, mare parte din câștigurile sale din întreaga carieră. ”Întotdeauna mare parte din câștiguri au fost reinvestite în ceva ce avea legătura cu drumul meu muzical. La 13-14 ani am reușit să cumpărăm un apartament foarte mic la București, pe care îl foloseseam când veneam la concerte, și în general tot ce produceam ajungea reinvestit în studiu și echipamente. Cu premiul de la X Factor am plătit impozit, am achitat creditul pentru apartament, și am investit în echipamente muzicale”, a mai spus Ristei.