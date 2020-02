„Aoleu! Vai, nici nu mă pot uita la ea!”. Gata! Gabriela Prisăcariu și-a găsit rochia de mireasă perfectă! 50.000 de euro! Reacția lui, în direct! Video

Rochia face parte din colecția de rochii de mireasă a Cosminei Englizian, care a prezentat câteva piese în cadrul rubricii „Still de Succes by Ellida Toma”, la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Această rochie creată de Cosmina Englizian, care îmbracă mirese de 10 ani, a intrat în Cartea Recordurilor.

„În toți anii aceștia am încercat să creez mirese unice. Nu țin neapărat să le înscriu în trenduri. Pur și simplu am creat mirese atipice, care să se plieze pe anumite locuri, cu anumite concepte Am avut mirese cu spice de grâu, maci, pene, fluturi, curcubeu”, a spus Cosmina Englizian.

„Este o rochie spectaculoasă, ce are nevoie de o mireasă antrenată, entru că are 12 kilograme. A fost omologată în Cartea Recordurilor pentru cele 58.000 de cristale și 16.000 de perle. A însemnat 2.000 de ore de muncă. A fost în topul celor mai scumpe rochii din lume”, a explicat Ellida Toma, precizând, alături de Cosmina Englizian, că rochia a fost evaluată la 50.000 de euro.