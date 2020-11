Mihaela Buzărnescu, Alexandra Dulgheru și Monica Niculescu, cum arată jucătoarele de tenis când nu îmbracă echipamentul sportiv

Pandemia nu a fost deloc prietenoasă cu tinerele sportive, iar pentru Alexandra, izolarea a venit atât cu lucrui bune, cât și cu lucruri mai puțin bune: "Am sta mai mult timp pe acasă. M-am întâlnit cu prietenii, am început să am o viață, ceea ce mi se pare lux. Timp de un an de zile eu nu am știut ce înseamnă viață normală", povestește tenismena.

Din nefericire, Alexandra Dulgheru spune că nu a mai jucat un meci de anul trecut, iar dorul de teren se simte profund pentru sportăvă.

Alături de cele două sportive a venit și, Monica Niculescu,care este una dintre cele mai populare jucătoare de tenis din România, datorită stilului său neconvențional de pe teren. Jucătoarea se poate mândri cu cinci turnee jucate anul acesta: "Am reușit să joc cinci turnee anul acesta și a fost totul ok, o organizare foarte bună. Nu s-a infectat nimeni. Mi s-a părut un meci trist, fără spectatori", spune tenismena.

Mihaela Buzărnescu, Alexandra Dulgheru și Monica Niculescu joacă tenis de masă alături de echipa de la Neatza

Mihaela Buzărnescu, Alexandra Dulgheru și Monica Niculescu joacă cel mai tare meci de tenis din viața lor alături de echipa de la Neatza.