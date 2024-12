Neatza cu Răzvan și Dani, 10 decembrie 2024. Idei pentru masa de Crăciun. Cum arată meniul tradițional propus de Prăjiturela

Prăjiturela a venit în platoul Super Neatza cu câteva idei creative pentru masa de Crăciun, dar și câteva tips-uri de care să țină cont gospodinele pentru a se bucura cu adevărat de perioada sărbătorilor de iarnă.

Mintea noastră fuge direct spre Crăciun și lista de cumpărături care pare că devine din ce în ce mai lungă. În ediția din 10 decembrie 2024 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Prăjiturela a venit în ajutorul gospodinelor cu câteva idei creative pentru masa de Crăciun.

Idei creative pentru masa de Crăciun. Meniul tradițional românesc

„Astăzi m-am gândit să vă prezint meniul tradițional, dar să știi că eu cred că satisface toate gusturile. De ce spun asta? Avem aici carne și cârnați, place tuturor, dar dacă vrem să mergem pe o variantă mai light, am pus multe legume. Toate legumele din platoul acesta sunt românești. Generația mai tânără este foarte atentă să fie produse locale, românești, din țara de origine. Tot ce avem aici sunt produse locale, sunt de la câțiva kilometri de București. Aici am o prăjitură tradițională pe care eu am transformat-o în tort, dar vreau să o tai să vă arăt că arată destul de drăguț în interior”, a spus Prăjiturela, food blogger, în ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 10 decembrie 2024.

Dacă vă doriți să mergeți la sigur puteți alege cârnații groși cu cașcaval din gama variată oferită de Carrefour România.

În ceea ce privește tips-urile pentru masa de sărbători, Prăjiturela recomandă gospodinelor să se organizeze din timp.

„Nimic nu e mai neplăcut decât o gospodină obosită când are musafiri sau când se așează la masa de sărbători. Friptura poate fi făcută în avans și încălzită atunci. Aperitivele poti fi pregătite și înfoliate, la fel și prăjiturile, jumării, sărățelele. Ideal este să pregătim totul în avans ca să ne putem bucura de sărbători”, a mai adăugat food bloggerul.

Pentru cei care nu își doresc un Crăciun tradițional, Prăjiturela a dezvăluit că are pregătite și câteva meniuri cu vită, cu pește sau chiar vegetariene.

„Nu pot să vă dau toate secretele acum, dar am pregătite și niște meniuri cu vită. Dacă unii dintre noi sunt mai pretențioși putem să optăm și pentru pește”, a mai zis Prăjiturela în ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 10 decembrie 2024.

Pe a1.ro găsiți meniul complet propus de Prăjiturela. Până pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, avem mai multe variante de meniu din care putem alege. Cheia este ingredientul.

Rețeta meniului tradițional

Platou aperitiv cu Drag de România

Pentru aperitiv, nimic nu satisface mai bine gusturile decât platourile bogate, cu produse tradiționale. Acestea includ produse de calitate marca Drag de România, dezvoltată exclusiv de Carrefour România cu producători locali, după rețete artizanale. Vorbim de salam bănățean, tobă, ceafă crud-uscată, alături de brânzeturile tradiționale precum telemeaua de Ibănești și cașcavalul împletit, pentru un plus de savoare. Totul este completat cu zacusca, nelipsită de legumele proaspete precum castraveți, salată verde, ceapă verde, ridichi, și covrigei cu cascaval. Această combinație gusturi aduce spiritul sărbătorilor la masă, pentru timp de calitate petrecut împreună.

Felul principal - Pulpă de porc la tavă cu cârnați

În ceea ce privește felul principal, nicio masă de sărbători nu ar fi completă fără un preparat pe bază de carne. Prăjiturela ne propune o pulpă de porc la tavă, cu cârnați măcelărești groși. Pentru un plus de savoare, puteți folosi cârnați groși cu cașcaval,

care combină savoarea cărnii cu cremozitatea cașcavalului, ideali pentru mesele speciale. Carnea fragedă și aromată cu usturoi și mirodenii, împreună cu cârnații, reprezintă combinația perfectă pentru o masă copioasă. Toate acestea sunt pregătite la cuptor timp de o oră, într-o tavă încăpătoare, acoperită cu folie de aluminiu. Pentru garnitură, nimic nu completează mai bine masa tradițională de Crăciun decât mămăliga cu cașcaval și varza murată.

Ingrediente:

1,5 kg pulpă de porc, feliată în felii de ~1,5 cm grosime

1 kg cârnați măcelărești groși

1 căpățână de usturoi

Mirodeniile preferate

100 ml apă

200 ml vin rose

Pentru garnitură:

Mălai pentru mămăligă și cașcaval

Varză murată

Cum procedăm:

Încălzim cuptorul la 200°C.

Condimentăm bine carnea, apoi o așezăm într-un strat într-o tavă încăpătoare.

Adăugăm în tavă cățeii de usturoi curățați și cârnații, pe care îi înțepăm din loc în loc, în prealabil.

Acoperim tava cu folie de aluminiu și o dăm la cuptor pentru o oră. Înlăturăm folia și mai lăsăm tava în cuptor pentru încă 20 de minute.

Preparăm mămăliga și o montăm astfel: un strat de mămăligă, unul de cașcaval, apoi din nou mămăligă.

Servim alături de varză murată.

Desert tort cu nucă după rețeta bunicii

Din acest meniu nici desertul nu lipsește, mai ales cel inspirat din prăjiturile bunicilor. Prăjiturela a pregătit un desert de suflet, tortul cu nucă, cu blat pufos și umplutură cremoasă, care ne reamintește de copilărie. Fiecare felie reprezintă răsfățul perfect pentru a încheia masa copioasă de Crăciun.

Ingrediente (pentru un tort de 16 cm diametru și 15 cm înălțime):

Pentru blat:

6 ouă

180 g zahăr

150 g făină

30 g cacao

5 g praf de copt

50 ml ulei

Pentru cremă:

500 g smântână grasă

500 g nucă măcinată

200 g zahăr pudră (+ 10 g pentru pudrat blatul)

Pentru decor:

Cremă de unt sau de ciocolată albă

Câteva nuci

Cum procedăm:

Încălzim cuptorul la 180°C.

Pregătim pandișpanul din ingredientele pentru blat. Împărțim compoziția în două părți egale.

Tapetăm tava cuptorului cu hârtie de copt și distribuim uniform cele două compoziții.

Coacem fiecare foaie timp de 12 minute.

Scoatem tăvile și răsturnăm blaturile pe șervete pudrate cu puțin zahăr pudră.

Îndepărtăm hârtia de copt și, cu ajutorul șervetului, rulăm blaturile ca pe o ruladă. Le lăsăm să se răcească complet.

Pentru cremă, amestecăm toate ingredientele până obținem o compoziție omogenă.

Montaj:

Întindem cele două foi, le tăiem în două pe lungime și întindem câte un sfert din cremă pe fiecare foaie.

Rulăm fiecare fâșie într-un sul gros, apoi le punem vertical pe o farfurie, formând tortul.

Dăm tortul la rece pentru minimum 2 ore.

Îl putem îmbrăca în crema preferată și îl decorăm cu nuci.

Drag de România, secretul meselor bogate de sărbători

Produsele Drag de România marca Carrefour sunt o expresie a autenticității și a tradițiilor culinare românești. Realizate exclusiv în România, din rețete tradiționale și ingrediente de cea mai bună calitate, acestea reflectă angajamentul Carrefour de a pune la dispoziția clienților gusturi autentice la cel mai bun raport preț-calitate. Gama cuprinde peste 180 de produse dezvoltate împreună cu furnizori locali, majoritatea mici și mijlocii.

Carrefour pune accent pe consolidarea ecosistemului local și pe promovarea producătorilor autohtoni, iar marca proprie Drag de România a fost un pas natural în strategia companiei de valorificare a patrimoniului culinar românesc. Dezvoltată cu sprijinul fermierilor români, gama facilitează accesul românilor la produse autentice, la prețuri accesibile. Astfel, Carrefour continuă să aducă consumatorii moderni mai aproape de preparate tradiționale, punând accentul pe gusturile autentice care reflectă diversitatea gastronomiei locale.

Vă invităm să descoperiți în continuare alături de Prăjiturela și Neatza cu Răzvan și Dani rețete autentice pentru mesele festive. Iar pentru că gustul Crăciunului începe cu extra oferte, explorați ofertele speciale Carrefour, disponibile atât în magazine, cât și online.

