Degustări de vinuri, concerte și un super raliu! Cum îți poți petrece weekendul 28 - 29 septembrie

Nu e weekend fără vineri și nu e vineri fără recomandările de weekend! Lucsandra Săndulescu, reporterul informat de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, ne-a pregătit o listă cu cele mai interesante evenimente din acest sfârșit de săpămână!

EVENIMENTE BUCUREȘTI, WEEKEND 28-29 SEPTEMBRIE

Cine are nevoie de un stimulent pentru a se desctinde, este invitat la o gustare și o degustare...de vin! În acest weekend, are loc Wine Street Festival, eveniment ce va avea loc în grădina Sălii Palatului.

Pentru iubitorii de pisici, vești bune! În acest sfârșit de săptămână are loc cel mai mare târg de feline. Salonul Internațional Felin „SofistiCat” aduce, la București, cele mai importante două organizații mondiale ale crescătorilor de feline. Găsiți acolo exemplare de admirat, dar și de cumpărat!

Cunoscută publicului pentru colaborarea cu Gotye, pe „Somebody That I Used To Love”, Kimbra cântă în premieră în România, la București, vineri seară, în clubul din Șoseaua Grozăvești nr. 82.

EVENIMENTE TIMIȘOARA, WEEKEND 28-29 SEPTEMBRIE

La Timișoara, arta, muzica, tehnologia și distracția fac front comun la Flight Festival 2019. Petrecerea pune pe scenă un line-up divers, cu nume mari, atât din țară cât și din străinătate: ATB, Brooks, Dirty Nano, Grasu XXL și mulți alții. Dacă simți că ești interesat, vezi de bilet, e cu intrare!

EVENIMENTE CLUJ-NAPOCA, WEEKEND 28-29 SEPTEMBRIE

La Cluj-Napoca se vor aduna, în acest weekend, cele mai turate motoare și cei mai mulți cai putere. Cea mai iubită și urmărită etapă din Campionatul Național de Raliuri și din Tour European Rally se desfășoară la Cluj-Napoca. Noi îi dorim succes pilotului nostru, Dani Oțil!

