Neatza cu Răzvan și Dani. Gabi, Cristi și Adrian, finaliștii concursului Cel mai sexy tătic din România

Gabriel este paramedic, are 34 de ani și are un copil: ”Sunt din București, m-a înscris soția, Alexandra. Suntem căsătoriți de un an de zile. Ne știm de trei ani.”, a mărturisit acesta.

Cristi este antrenor de înot, are 40 de ani și un singur copil: ”Am un băiețel de zece luni, soția e tot Alexandra, a fost cerută de soție tot la munte.”, a povestit acesta.

Adrian Popescu are 40 de ani, este constructor și a fost înscris de soție, bineînțeles: ”Am doi copii, am cerut-o pe litoral, am așteptat-o pe răsărit de soare, dar a fost puțin înnorat.”, a spus ea.