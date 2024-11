La emisiunea Un show păcătos de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit ce a vorbit cu Mihaela Botezatu la telefon.

Adriana Bahmuțeanu a tunat și fulgerat la Un show păcătos, după ce Mihaela Botezatu, partenera lui Silviu Prigoană, a sunat-o.

Adriana Bahmuțeanu spune că Mihaela Botezatu a sunat-o. Ce au vorbit femeile din viața lui Silviu Prigoană

Fosta soție a lui Silviu Prigoană e îngrijorată pentru fiii săi, pe care nu i-a putut vedea de când tatăl lor s-a stins din viață.

În cursul zilei de ieri, povestește Adriana Bahmuțeanu, a fost sunată de către Maximus Prigoană, fiul său cel mare.

Acesta i-a transmis că sunt bine și i-a dat-o la telefon pe Mihaela Botezatu. Femeia cu care Silviu Prigoană avea o relația a încercat să o asigure că are grijă de cei mici.

”În cursul după amiezii, spre seară, am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă. Am fost sunată de Maximus, care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el. Mi-a dat-o la telefon. Mihaela mi-a spus să stau liniștită că ea are grijă de copiii mei.

Am întrebat-o în ce calitate. Nu a știut să-mi răspundă și Maximus mi-a spus ”te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal pentru că noi suntem foarte bine aici. Eu sunt cu Mihaela.”. Asta ce înseamnă, că fiul meu este îndemnat cumva de aceste persoane toxice din jurul lui să rupă relațiile normale, părintești, cu mine și să o considere o persoană de atașament, deși nu are un atașament foarte bun, cu această Mihaela.”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu la Un show păcătos de la Antena Stars.

În continuare, fosta prezentatoare și-a exprimat îngrijorarea că Maximus și Eduard pot fi scoși din țară pentru că Mihaela Botezatu are procură pentru acest lucru, după ce a mers cu băieții în vacanță și Adriana Bahmuțeanu a semnat documentul.

Mai multe declarații în materialul video de mai sus.