Adriana Bahmuțeanu s-a dus să-și ia copiii după ce Silviu Prigoană a murit. S-a lovit însă de un refuz și a fost ținută la poartă.

În direct la Un show păcătos, Adriana Bahmuțeanu se afla la poarta vilei lui Silviu Prigoană. Aceasta venise să își ia copiii, despre care spune că au fost de acord să meargă acasă la ea după moartea fulgerătoare a tatălui lor.

Cum au reacționat copiii minori ai lui Silviu Prigoană când au aflat că tata a murit. Adriana Bahmuțeanu a mers imediat la ei

Prezentatoarea a precizat că și-a sunat copiii după ce a aflat că fostul soț a murit. Aceștia tocmai ajungeau acasă, fiind învoiți de la școală chiar de către. Credeau că acolo se află părintele.

Micuții l-au căutat pe Silviu acasă, dar nu au reușit să îl găsească. A fost momentul în care au realizat că l-au pierdut și că informațiile primite sunt adevărate: tata a murit.

”Astăzi eram undeva în afara Bucureștiului și am aflat, m-au sunat colegi din presă să-mi spună că a murit Silviu Prigoană. Sunt în continuare în stare de șoc. Copiii plecaseră acasă pentru că astăzi i-am învoit eu de la școală, mai devreme, și abia ajunseseră acasă. Maximus credea că taică-su e în casă. Chiar l-am sunat și l-am pus să-l caute prin casă pe taică-su pentru că eu am crezut că e un fake news, că nu e adevărat nimic. Am vorbit cu copilul, i-am zis ”hai că vin spre București”, dar era trafic foarte mare, ”când ajung la voi, vin să vă iau. Vine mami spre voi”. Am vorbit și cu cel mic, și cel mic îl căuta. Până la urmă ne-am dat seama că a murit”, a zis Adriana Bahmuțeanu la Un show păcătos.

Ulterior, fosta soție a lui Prigoană spune că a sunat copiii și menajera i-a transmis că micuții nu vor pleca din casă.

Adriana Bahmuțeanu, scandal la poarta casei lui Silviu Prigoană. Ce se întâmplă cu băieții lor după moartea afaceristului

Poliția și reprezentanți ai Protecției Copilului au fost prezenți la vila lui Silviu Prigoană pentru a afla ce se întâmplă cu minorii, chemați fiind de Adriana Bahmuțeanu.

La adresă se aflau fiul cel mare al lui Prigoană, Honorius, împreună cu băieții mai mici ai afaceristului. Acesta ar fi refuzat să îi răspundă la telefon.

De la poartă, Adriana Bahmuțeanu a început să își strige copiii ”mami, mami”, însă fără niciun răspuns, a dezvăluit Mara Bănică la Un show păcătos.

„Copiilor le place casa asta și nu se vor muta. Dintre casa mea și casa asta, aici vor alege să stea fiindcă le place. Eu nu știu ce e cu casa asta, nu am știut niciodată cine a proprietarul”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu a sunat la Poliție

Pentru că nu era lăsată să intre în casă, pentru a îi lua pe băieți, Adriana Bahmuțeanu a sunat la Poliție.

„Sunt doi minori în casă, tatăl lor a murit astăzi, și eu nu știu, nu am cum să intru pe proprietate că e infracțiune, cine poate să constate că sunt minorii aici în casă și că sunt bine”, a spus Adriana Bahmuțeanu reprezentantului DGASPC, potrivit spynews.ro. „Noi nu putem să venim să intrăm. Noi doar asistăm. (…) Dacă credeți că sunt în pericol copiii, sunați la poliție. Poliția are mai multă putere ca noi. (…) Poliția ne sună apoi pe noi dacă ei consideră că trebuie să ne cheme”, a răspuns reprezentantul DGASPC.

„Eu nu știu cu cine sunt, nu pot să intru pe proprietate, am sunat la DGASPC, DGASPC-ul m-a îndrumat să sun la dumneavoastră să trimiteți un echipaj. L-am sunat și pe fratele lor cel mare, dar nu îmi răspunde la telefon. (…) Am luat legătura cu ei la telefon, dar îmi vorbesc foarte ciudat, îmi închid telefonul. Minorii sunt în locuință, dar nu știu cu cine sunt în casă”, le-a spus Adriana Bahmuțeanu polițiștilor. Și a continuat: „Nu se auzea nimic în casă, eu nu știu cu cine sunt, o singură dată am auzit-o pe menajeră că a strigat la mine că nu am ce să caut aici în poartă. Mi se pare foarte aiurea. Sunt mama lor, sunt îngrijorată, nu știu ce fac. Sunt în stare de șoc copiii, astăzi a murit tatăl lor, eu nu am acces la ei. (…) Este cineva cu ei în casă, un adult care îi învață să nu iasă din casă”.

După intervenția autorităților, poarta a fost deschisă, iar echipele au putut intra. În jurul orei 21, DGASPC a confirmat că băieții nu doresc să plece din locuința tatălui lor. „Copiii refuză să vină. Rămân copiii cu frații, sunt adulți în casă”, a spus reprezentantul DGASPC.