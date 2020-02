Mai jos de atât nu avem unde să ne ducem” - Nadia Comăneci tună și fulgeră! Ce le-a cerut politicienilor

„Semnalul de alarmă a fost deja tras, la Rio. Mai jos de atât nu avem unde să ne ducem...Mă bucur pentru Marian, am și vorbit cu el, i-am spus să aibă grijă, să rămână sănătos” , a adăugat Nadia.

Foşti şi actuali mari campioni ai României, Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Cristian Gaţu, Alina Dumitru, Ştefan Birltalan, Gabriela Szabo şi Camelia Potec, au participat, miercuri, la o dezbatere în Senatul României în cadrul căreia au solicitat o finanţare mai mare şi investiţii în infrastructură pentru sportul românesc.

„Este important ca generaţia de azi şi cea care vine să ştie că are sprijinul nostru. Ei trebuie să aibe oportunitatea să practice sportul... şi nu numai sportul de performanţă, ci sportul de bază care lipseşte foarte mult. Succesul sportului românesc este bucuria României, bucuria românului. De aceea cred că este extrem de important ca generaţia de azi să ştie că are sprijinul nostru şi să nu fie nevoită să meargă în străinătate pentru că nu are posibilităţi de finanţare, de pregătire sau de aparatură... pentru că România este mult în urmă faţă de ceea ce se întâmplă în alte ţări. Mă bucur că aceşti campioni sunt prezenţi şi sunt convinsă că vom pleca de aici cu câteva opţiuni prin care să încercăm să ajutăm generaţia de azi. Iar ei, la rândul lor, să facă acelaşi lucru pentru generaţia următoare”, a afirmat Nadia Comăneci.