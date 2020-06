Nico, piesă nouă cântată la "Neatza"! Artista a făcut dezvăluiri despre pasiunea ei pentru animalele de companie! "Le gătesc ciorbiță de vită!" |VIDEO

"Fac ciorbița de pui pentru cei din casă si ciorbița de vită pentru cei de afară."

Nico cântă melodia Scopul și durata, la Neatza cu Răzvan și Dani

Cântăreața, fostă concurentă în „Asia Express”, sezonul 3, are șase câini și o pisică.

„Tot timpul avem treabă – de dimineață, de când ne trezim, până seara, pentru că am opt camere, am căței, am un studio. Sunt multe de făcut.

Mi-e dor de multe. Dormim foarte mult. E mare problemă, pentru că obișnuiam să fiu mai activă. Cu tot dragul m-aș întoarce în Asia Express!”, a spus Nico, care și-a prezentat și câinii, într-o ediție anterioara din cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.