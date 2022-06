Piept de pui cu lămâie și țelină apio. Rețeta lui chef Nicolai Tand la Super Neatza, 21 iunie 2022

Printre rețetele preparate de chef Nicolai Tand în ediția din 21 iunie 2022, de la Super Neatza, s-a num ărat și o delicioasă și interesantă rețetă de piept de pui cu lămâie și țelină apio.

Este o rețetă inspirată din bucătăria asiatică. Se prepară simplu, cu inmgrediente puține și se poate servi fie ca gustare, fie ca fel principal la una dintre mesele zilei. Vă oferim mai jos lista de ingrediente și modul de preparare pas cu pas pentru a prepara și voi acestă delicioasă rețetă cu piept de pui, spre deliciul familiei.

Piept de pui cu lămâie și țelină apio - Ingrediente

pieptul de la un pui

sare și piper

boia de ardei

sucul de la 1-2 lămâi

1 lujer de țelină apio

ulei de măsline și ulei de floarea soarelui

puțină făină

Rețetă de piept de pui cu lămâie și țelină apio - Mod de preparare

Se începe cu pregătirea pieptului de pui care va sta o periodaă la marinat.

Se porționează pieptul de pui în fâșii ca pentru rețeta de degețele din piept de pui în stil american. Se pun într-un bol, se presară cu sare și piper și se stoarce mult suc de lămâie peste acestea. Se amestecă bine.

Lujerul de la țelina apio se toacă mărunt și se adaugă în bol. Se amestecă și acesta cu bucățile de carne pentru a le oferi un plus de aromă și gust acrișor. Apoi se acoperă bolul cu o folie de prospețime și se pune la rece pentru aproximativ 2 ore. pe parcurs se mai amestecă ingredientele din bol pentru a se întrepătrunde bine aromele.

Țelina apio este crocantă și zemoasă, apreciată atât pentru gustul acrișor, cât și pentru proprietățile benefice pe care le are pentru sănătatea organismului. Este extrem de hrănitoare chiar dacă este săracă în calorii. Are un conținut bogat în vitamina C, betacaroten, flavonoizi și antioxidanți. Țelina apio este bogată în fibre, ce au rol în îmbunătățirea digestiei și a tranzitului intestinal. Este foarte recomandată și în curele de slăbire.

Cum se prepară pieptul de pui cu lămâie și țelină apio

După ce s-au relaxat suficient la rece bucățile de piept de pui amestecate cu țelină apio și lămâie se presară făină peste ele și se amestec ă bine.

Se pune o tigaie cu ulei de floarea soarelui la încins și se adaugă bucățile din piept de pui împreună cu cele de țelină apio. Se amestecă bine în tigaie până când se rumenesc pe toate părțile. Apoi se scot pe prosoape de hârtie absorbante și se lasă să se scurgă uleiul. Se pun în farfurii și se servesc stropite din belșug cu suc proaspăt stors de lămâie, dar și cu puțin ulei de măsline.

Pentru a nu pierde detalii interesante și sfaturi utile de la chef Nicolai Tand, despre modul de preparare al rețetei de piept de pui cu lămâie și țelină apio, dar și pentru a descoperi ce rețete delicioase a mai preparat chef Nicolai Tand în cadrul matinalului Super Neatza, în ediția din 21 iunie 2022, accesați materialul video de mai sus, desprins din cadrul îndrăgitei emisiuni.