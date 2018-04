Standardele de frumuseţe pentru vedetele de la noi. Feli, jurata "The Four - Cei 4": "Am căzut în capcana dietelor şi mi-au adus mari probleme. Sunt frumoasă din toate punctele de vedere"

Feli a renunţat la tipare şi şi-a început cariera când cântărea cu mult mai mult ca acum, lucru pe care şi l-a asumat şi a ştiut că frumuseţea ei stă în talent.

“Stăteam într-o seară pe Facebook şi am văzut o fetiţă ceva mai plinuţă care stătea într-un colţ al camerei şi avea în faţa ei o revistă de modă. Într-o mână îşi ţinea burtica şi În cealaltă o foarfecă imensă. Îşi dorea foarte mult să fie slabă. Acela a fost momentul să mă arăt lumii fix aşa cum sunt. La un moment, când aveam lupta asta cu kilogramele, am căzut în capcana dietelor şi mi-au adus mari probleme de sănătate. Mi-am dat seama că am greşit şi că sunt frumoasă din toate punctele de vedere. Sunt veselă, optimistă, sunt bine…", a spus jurata de la "The Four - Cei patru" la "Neatza".

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

➡️ Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani online le găseşti integral pe Antena Play: https://goo.gl/Wz5JNb. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!