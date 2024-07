Teleferic Grand Hotel, o locație excelentă pentru vacanța de vară! Florin Ristei a povestit cu ce amintiri de neuitat a rămas

Florin Ristei și Diana Munteanu recomandă locația Teleferic Grand Hotel din Poiana Brașov pentru un sejur de plin de amintiri!

Într-o nouă ediție de Neatza de Weekend, Florin Ristei și Diana Munteanu și-au dorit să împărtășească cu telespectatorii emisiunii detalii despre locurile pe care au plăcerea să le viziteze ori de câte ori au ocazia.

Recomandarea pe care cei doi prezentatori au făcut-o este perfectă pentru această perioadă, în care temperaturile din termometre depășesc cu mult așteptările tuturor.

Iată de ce sunt atât de atașați Florin Ristei și Diana Munteanu de Teleferic Grand Hotel și ce amintiri frumoase îi leagă de această locație!

Florin Ristei și Diana Munteanu, amintiri frumoase de la Teleferic Grand Hotel

Teleferic Grand Hotel este un loc grozav unde natura și eleganța se îmbină într-un mod subtil și plăcut.

Pe lângă faptul că hotelul este recunoscut și premiat la nivel internațional, acesta este și extrem de îndrăgit atât de românii de pretutindeni, cât și de străinii care ne viziteză țara cu atât de multă plăcere.

În ediția de ieri, 28 iulie 2024, Florin Ristei și Diana Munteanu au vorbit despre cât de impresionați sunt de serviciile oferite de Teleferic Grand Hotel, recomandându-le celor de acasă cu mare drag această locație indiferent de anotimp.

Florin Ristei: Pe căldura asta dacă vrei să mai pleci din București și să găsești un alt loc unde să fie poate câteva grade mai puțin, la munte mai exact găsești în Poiana Brașov, cu siguranță un loc senzațional, zic de Teleferic.

Diana Munteanu: Așa este, Florin! La Teleferic Grand Hotel, cel mai râvnit și mai premiat hotel din stațiunea montană, este locul unde natura se împletește armonios și se împletește cu eleganța și cu serviciile de înaltă clasă pe care le găsim acolo.

Florin Ristei: Eu îmi amintesc că ultima oară când am fost, am fost împreună la Teleferic, asta după ce am fost cu colegii mei de trupă acum vreo 6-7 ani, îi salut pe cei de la Teleferic, le-am spart un geam foarte mare. Au fost super, super oameni. Găsiți acolo toate serviciile de care aveți nevoie la îndemână, plus că este super family-friendly hotelul.

Diana Munteanu: Așa este, Florin! Design-ul rafinat al camerelor, după cum ai văzut și tu, eleganța restaurantelor cu specialitățile lor gastronomice, pline de arome, de savoare. Ai văzut, ei sunt foarte, foarte profi în absolut fiecare detaliu, ai văzut sălile de conferință arată impecabil, zonele de spa care sunt special gândite pentru întreaga famiie, se și cântă și sunt și spațiile de joacă pentru copii, pentru că acolo fiind un resort family-friendly, bineînțeles că merge lumea cu copiii.

Prezentatorul de la Neatza de Weekend și-a dorit să puncteze și un avantaj de care se pot bucura oamenii atunci când fac rezervări online:

„Toate detaliile astea le găsești și pe telefericgrandhotel.ro și ai și 18% discount pentru toate rezervările care sunt non-refundable, adică pentru alea pentru care nu poți să îți iei banii înapoi, dar ai 18% reducere intri pe site și găsești toate detaliile acolo!! Sunteți gata?”

