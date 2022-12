Super Neatza, 7 decembrie 2022. Chef Nicolai Tand a pregătit cel mai bun jeleu de Sărbători cu fructele congelate de la Gradena

În ediția de miercuri, 7 decembrie 2022, chef Nicolai Tand a propus o rețetă mai complexă, dar care presupune, la bază, prepararea unui jeleu din fructe. Iar, pentru că nu ne aflăm tocmai în perioada fructelor proaspete, bucătarul nostru de la Super Neatza a apelat la fructele congelate de la Gradena:

„Dragă, fii atentă, vin Sărbătorile, îți plac Sărbătorile, în familie, mâncare bună, dar pe lângă mâncare ce e important, desertul. Dulce, mult dulce. Pe lângă dulce, întotdeauna mie îmi place să asimilez dulcele cu niște fructe, pentru că fructele aduc un pic de balans la un desert, îl fac ca desertul să fie mai acrișor, puțin mai lejer și astăzi o să gătesc cu fructele congelate de la Gradena un jeleu. Am mai făcut până acuma.”, a spus chef Nicolai Tand.

Cum să pregătești un jeleu perfect pentru prăjituri cu ajutorul fructelor congelate de la Gradena

În ediția Super Neatza din data de 7 decembrie, chef Nicolai Tand a explicat cum să prepari un jeleu perfect pentru prăjituri, cu ajutorul fructelor congelate marca Gradena:

„Fructele le iei direct de la congelator, le pui într-o tigaie, am mai pus un pic de apă, am pus patru linguri de zahăr, las să forfotească un pic. Am și o foaie de gelatină, le blendesc frumos, le trec printr-o sită și după aceea, pun niște gelatină și-l întind frumos pe o tavă și fac un jeleu. Foarte spectaculos, pentru că merge foarte bine cu desertul și o să fac o prăjitură de ciocolată.”, a explicat chef Nicolai Tand.

După ce a descris cum se prepară jeleul, chef Nicolai Tand a prezentat pungile cu fructele congelate de la Gradena, deoarece fiecare are un sortiment diferit de fructe, tocmai pentru a ajuta la diversificarea rețetei, atât din punct de vedere estetic, cât și al papilelor gustative:

„Ce-i fain cu aceste fructe de la Gradena e că ai un amestec de ananas, mango, pepene galben. Mie-mi place să echilibrez, pentru că am ciocolată și-mi place să am jeleul de altă culoare. Îmi place să mă joc. Mai avem cu zvâc, cu mure, afine, coacăze negre și mere. Am aici zmeură, căpșuni și banane. Ce-i fain la aceste fructe congelate e că ele sunt culese proaspete, spălate și congelate instant la -40 de grade. În momentul ăla toată proprietatea fructului rămâne în interior, nu se pierde.”, a menționat chef Nicolai Tand.

