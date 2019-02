A murit după ce a adormit ținându-și bebelușul în brațe! „Am crezut că doarme profund”

Un tată a murit după ce a adormit ținându-și bebelușul în vârstă de 8 luni în brațe. Mama copilului l-a găsit pe bărbat fără suflare, după ce, inițial, a crezut că acesta doarme profund.

Bărbatul, Michael Hollingworth, un DJ în vârstă de 42 de ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a murit după ce a adormit la o oră târzie, ținându-și bebelușul în brațe, în locuința fostei lui partenere și mamei copilului.

„Îmi spunea că mă iubește și că își iubește copiii. A început să ațipească. L-am auzit sforăind. Am încercat să îl trezesc, dar nu am reușit. El obișnuia să doarmă profund, așa că am presupus că doarme”, a spus fosta lui parteneră.

Însă, o oră mai târziu, femeia l-a găsit pe tatăl bebelușului fără semne vitale.

Michael consumase cocaină, votcă și diazepam în timpul serii.

Fosta lui iubită a spus că bărbatul încercase de mai multe ori să se sinucidă, înainte de a muri. Medicii legiști au aflat că bărbatul avea inima slăbită de consumul îndelungat de cocaină.

Însă, bărbatul nu s-ar fi sinucis, ci ar fi murit din cauza unei supradoze accidentale.