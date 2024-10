30 de mașini parcate la Palatul Copiilor au fost zgâriate semnificativ. Ce mesaj ciudat a inscripționat autorul

Mașini zgâriate și însemnate cu un mesaj mai puțin obișnuit. Iată ce a scris individul pe cele 30 de mașini!

În decursul zilei de ieri a fost semnalată o situație mai puțin obișnuită în București!

Mai multe mașini care erau parcate în zona Palatului Copiilor din Sectorul 4 au fost zgâriate puternic și inscripționate cu un mesaj neașteptat.

Proprietarii au făcut plângere la poliție, iar acum oamenii legii îl caută pe autorul „operelor de artă”.

Iată ce a putut să scrie vandalul pe mașinile cetățenilor!

Ce mesaj ciudat a inscripționat autorul pe cele 30 de mașini

Folosindu-se de un obiect ascuțit, individul a distrus cel puțin 30 de mașini care erau parcate în zona Palatul Copiilor din sectorul 4 al Capitalei.

Alarma a fost dată de un utilizator al platformei Facebook în cadrul unui grup în care se regăsesc mai mulți locatari ai zonei. Bucureșteanul i-a atenționat pe membrii grupului cu privire la incident.

Mai mult decât atât, bărbatul a postat și câteva imagini cu autoturismele vandalizate pentru a arăta tuturor cu ce probleme se confruntă proprietarii de mașini care au parcat acolo. Internautul a spus că a numărat 30 de vehicule, însă nu a exclus varianta ca mai multe autoturisme să fi fost de fapt ținta infractorului.

Mesajul inscripționat este unul cât se poate de neobișnuit și ciudat. Mai exact, vandalul a scris „Nu am fost aici”, lăsându-i pe proprietari confuzi și indignați cu privire la situația absurdă.

„În zona Palatul Copiilor umblă cineva care zgârie mașini. Am pus doar câteva poze din ce am văzut pe la Palatul Copiilor. Am numărat vreo 30 de mașini în total dar probabil sunt mai multe.

Vă sugerez să fiți atenți și să vă puneți cameră pe mașină” a fost mesajul inițial transmis de Vlad într-o postare pe grupul de Facebook „Acțiunea Comunitară Tineretului”.

Ulterior acesta a revenit cu o editare asupra postării:

„Edit ulterior: Am înțeles că au venit azi agenți de la poliție să preia filmările de pe camerele de la Palat. Încurajez păgubiții să meargă să facă plângere. Cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt mai mari șansele să se miște ceva.”

Membrii grupului au reacționat imediat:

„Și pe Motrului se întâmplă; am doar cameră frontală și mi-au zgâriat haionul.”, „Doar niște imbecili pot face asta! Au trecut de la furatul oglinzilor, la zgâriat. Probabil pentru ei e o formă de distracție, ceva cool. Sper totuși să îl prindă.” sunt doar câteva dintre comentariile celor indignați de situație.

Pentru un moment, oamenii legii fac verificări și încearcă să îl găsească pe responsabilul „operelor de artă”. Cu toate acestea, nu este exclusă varianta ca mai mulți indivizi să fie făptașii acestui act de vandalism.

