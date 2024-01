A aflat că este înșelată după ce a folosit o aplicație bazată pe inteligență artificială. Cât de simplu a fost să afle adevărul

O tânără în vârstă de 22 de ani a trezit suspiciuni în mai multe cupluri din lume după ce a aflat faptul că iubitul ei o înșeală. Secretul a ieșit la iveală după ce Mia a apelat la o aplicație de inteligență artificială. Iată cum a fost posibil acest lucru.

Mia Dio, o tânâră cunoscută pe platforma de TikTok a dezvăluit de curând metoda simplă prin care a reușit să afle faptul că iubitul ei o înșela. Tânăra are o comunitate de peste 5 milioane de urmăritori și a împărtășit cu ei prin ce modalitate a putut să-l dea de gol pe partenerul ei.

Deși aplicațiile care sunt bazate pe inteligență artificială sunt destul de controversate, se pare că internauții au început să apeleze la ele pentru a afla detalii importante din viața lor. Iată cum a fost posibil ca o aplicație ce are la bază inteligența artificială să scoată la iveală secretul iubitului Miei.

Cum a aflat că este înșelată prin intermediul unei aplicații de inteligență artificială

Pentru că Mia Dio devenise extrem de suspicioasă cu privire la fidelitatea iubitului său, aceasta s-a gândit că poate afla foarte rapid dacă va apela la o metodă mai puțin obișnuită. Bănuielile ei au putut fi demonstrate a fi adevărate după ce s-a folosit de o aplicație bazată pe inteligența artificială.

Mia a apelat astfel la un software prin care a putut reproduce vocea iubitului său cu scopul de a-l suna pe unul dintre prietenii săi. Prețul aplicației a fost de doar patru dolari, fiind o sumă rezonabilă având în vedere faptul că a aflat un secret atât de mare care i-a afectat relația.

După ce a observat faptul că se poate folosi de aplicație reproducându-i vocea, Mia a decis să apeleze un prieten, care s-a dat de gol rapid cu privire la faptul că Billy, iubitul ei, sărutase o altă fată cu o zi în urmă.

Mia a decis să împărtășească această metodă cu urmăritorii săi de pe platforma TikTok, pentru a-i ajuta și pe ei să scape de bănuielile pe care le au. Tânăra a lansat astfel un clip care s-a viralizat rapid și care a strâns mii de reacții.

Cele 3 milioane de vizualizări au făcut astfel, această metodă a fi una extrem de populară în această perioadă, iar internauții au lăsat comentarii prin care au felicitat-o pe Mia pentru metoda inovativă, dar și pentru curajul pe care l-a avut să împărtășească această perioadă grea din viața ei.

„Iubitul meu s-a comportat foarte ciudat. Am deschis un software prin care am putut clona vocea și am încărcat mesajele vocale pe care mi le-a lăsat. Am scris într-un script ce vreau ca iubitul meu să-i spună prietenului său. O să folosesc iPad-ul său pentru a-l suna audio și să văd dacă prietenul său confirmă ce au făcut aseară”

Răspunsul pe care prietenul iubitului său l-a oferit a lăsat-o pe Mia fără cuvinte, însă astfel a reușit să scape de bănuielile pe care le avea, știind că a avut dreptate.

Internauții au reacționat imediat, videoclipul ajungând la peste 322 000 de like-uri și la aproape 1500 de comentarii.

„Fată, ești inteligentă. Meriți mai mult”, „Îmi pare tare rău că ai trecut prin asta. Ești frumoasă și deșteaptă, meriți mai mult cu siguranță”, „Asta este deja la nivelul următor. Totuși, prea trist. Îmi pare rău” au fost câteva comentarii prin care internauții au simțit să o încurajeze pe Mia.

