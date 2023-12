Ramona Olaru a fost înșelată în trecut. Și-a prins iubitul în pat cu o altă femeie: „A fost fix ca în telenovele”. Ce a dezvăluit

Ramona Olaru a vorbit cu sinceritate despre trecutul său amoros. „Vecina” de la Neatza a recunoscut că a fost înșelată și că a suferit enorm, însă nu a dorit să divulge identitatea bărbatului infidel. Iată ce destăinuiri neașteptate a făcut vedeta!

Ramona Olaru are o carieră de succes, dar și un bărbat care o face fericită după despărțirea de Cătălin Cazacu.

Recent, însă, Ramona Olaru a făcut destăinuiri surprinzătoare despre foștii săi iubiți și a mărturisit ca a fost înșelată în trecut. Invitată în podcastul moderat de Jorge, vedeta a dezvăluit că și-a prins partenerul cu o altă femeie în pat, precizând și cum a reacționat în acel moment.

Citește și: Ramona Olaru, surpriză emoționantă de ziua ei onomastică. Ce i-au pregătit colegii de la Neatza: „Este visul tău de iarnă”

Ramona Olaru a mărturisit că a fost înșelată în trecut: „A fost fix ca în telenovele”

Ramona Olaru are 34 de ani și se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete autohtone. În ciuda carierei de lăudat, „Vecina” de la Neatza a trecut prin momente dificile în viața personală și a avut parte de experiențe tumultoase pe plan amoros.

Ea a fost căsătorită cu Bogdan Olaru timp de trei ani, iar după ce au divorțat, vedeta s-a cuplat cu Cuza de la Noaptea Târziu. Relația lor nu a rezistat, însă au rămas prieteni și colegi de platou. De asemenea, Ramona Olaru a fost logodită cu Cătălin Cazacu, dar s-au despărțit.

În podcastul moderat de Jorge, Ramona Olaru a dezvăluit că a fost extrem de dezamăgită când a aflat că a fost înșelată, mai ales că a văzut totul cu ochii ei.

„Eu sunt o fată extraordinară, numai bună de pus la rană. Chiar sunt un om bun, dar până mă superi. Dacă m-ai supărat nepotrivit, s-a terminat. Am fost înşelată, da. Dar cred că m-a ajutat. Adică una e să bănuieşti tu, să crezi, să ai impresia şi alta e să îi vezi cu ochii tăi. Să îi vezi dezbrăcaţi în faţa ta. Asta e altceva! Nu vorbesc despre subiectele astea, pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea a existat la un moment dat în viaţa mea. Și cred că m-a ajutat extrem de mult să o văd imaginea asta.”, a mărturisit vedeta în podcastul moderat de Jorge, citată de Viva și Libertatea.

Ramona Olaru a precizat că nu a știut cum să reacționeze pe moment și s-a gândit ce are de făcut într-o astfel de situație. Deși experiența a fost una traumatizantă, vedeta a transmis că a învățat foarte multe din ea.

„Am rămas mută, n-am știut cum să reacționez și apoi am plecat. M-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație: <<să mă întorc, să ne împăcăm… De ce să mă împac?>>. Asta în momentele în care mai aveam de rezolvat probabil niște traume. Asta se întâmpla acum mult timp. M-a ajutat să înțeleg că nu-mi trebuie așa ceva în viața mea niciodată. De ce aș sta cu un asemenea om? De ce aș împărți un om cu cineva? A fost dur, fix ca în telenovele a fost.”, a adăugat Ramona Olaru în podcastul moderat de Jorge, potrivit surselor citate.

Citește și: Ramona Olaru, despre calitățile care au ajutat-o să rămână în televiziune. Cum i-a convins pe Răzvan și Dani să o ia în emisiune

Ramona Olaru a dezvăluit că a fost la un pas să se căsătorească cu un bărbat bogat

În continuarea podcastului, Ramona Olaru a mai făcut o mărturisire neașteptată și a declarat că a fost la un pas să se mărite cu un om bogat. În cele din urmă, ea a refuzat propunerea, pentru că și-a dat seama că nu poate să se lege astfel de un om, preferând să existe iubire la mijloc.

„Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le ştiu din viaţa mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot! Nu pot, mie trebuie să îmi fie drag de omul ăla, să îmi doresc să fiu cu el, să îl ating. Altfel nu! Acum câţiva ani m-am gândit că poate ar trebui să fac pasul ăsta să nu mai muncesc pentru bani toată viaţa, dar nu am putut. Am avut o discuţie, mi-a zis că îmi oferă tot, doar să fim împreună, să ne căsătorim. Şi am stat şi m-am uitat la el de sus până jos şi nu am putut. Era milionar!”, a mai completat Ramona Olaru în podcastul lui Jorge, citată de Libertatea și playtech.ro.