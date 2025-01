Șeful Salvamont România trage un semnal de alarmă pentru cei care nu au pregătirea necesară. Iată câte accidente au fost înregistrate într-o singură zi și de ce au intrat în istoria de 125 de ani a Salvamont!

O mare de turişti pare că a luat cu asalt staţiunile montane de pe Valea Prahovei şi din judeţul Braşov, în vacanţa de la acest început de an.

Încă de la primele ore ale dimineţii, parcările devin neîncăpătoare, la mijloacele de transport pe cablu de formează cozi la care se aşteaptă şi peste o oră, iar terasele de la munte sunt arhipline.

Administratorii pârtiilor raportează „cifre istorice” în ceea ce priveşte numărul persoanelor care utilizează telecabinele şi telegondolele, iar salvamontiştii fac apel la turişti să respecte regulile pe care muntele le impune: echipament adecvat, conduită preventivă pe pârtii, respectarea regulilor care interzic intrarea cu săniile în zonele destinate practicării sporturilor de iarnă.

Administratorii pârtiilor de pe Valea Prahovei au raportat „cifre istorice” după ce zeci de mii de turiști au asaltat stațiunile

Începutul de an aduce cifre record în ceea ce priveşte numărul turiştilor care merg la munte.

Dacă în alţi ani, la început de ianuarie, administratorii domeniilor schiabile de pe Valea Prahovei şi din Braşov aşteptau să scadă temperaturile pentru a produce zăpadă artificială, anul acesta pârtiile acoperite cu un strat de zăpadă care măsoară zeci de centimetri îi atrag ca un magnet pe turiştii bucuroşi de vacanţa prelungită.

La Sinaia, cifre istorice

De la începutul anului şi până luni, 6 ianuarie, mii de turişti au urcat cu telegondola pe munte.

Statisticile administraţiei domeniului schiabil al staţiunii arată că doar în prima zi peste 3.200 de oameni au urcat în Bucegi, cu mijloacele de transport pe cablu. Apoi, cifrele au crescut în fiecare zi. În 2 ianuarie, 5.089 de turişti au urcat pe munte, în 3 ianuarie, când domeniul schiabil a fost închis din cauza rafalelor de vânt, 2.655 de turişti au urcat să se bucure de zăpadă până la cota 1400 din Bucegi.

În 4 ianuarie, datele arată că 5.133 de persoane au urcat cu telegondola pe munte, la Sinaia, în 5 ianuarie cifra a ajuns la 5.160 iar luni, 6 ianuarie, în mai puţin de cinci ore de la punerea în funcţiune a mijloacelor de transport pe cablu, peste 3.000 de turişti urcaseră pe munte. La staţia de plecare a telegondolei, parcarea devine neîncăpătoare încă de la primele ore ale zilei.

Aglomeraţia este atât de mare încât, pentru a evita orice incidente nedorite, administratorul domeniului schiabil a luat, în unele zile, măsuri precum cea de sistare a cartelelor pentru urcarea cu telegondola, concomitent cu apelul transmis către turişti de a se organiza pentru a coborî de pe munte din timp.

„Cifrele înregistrate la începutul acestui an sunt unele istorice. Niciodată nu am înregistrat un număr atât de mare de turişti care să urce pe munte în doar câteva zile”, a declarat pentru News.ro Maria Floricica, administratorul domeniului schiabil al staţiunii Sinaia care deţine această funcţie de opt ani.

Poiana Braşov - numărul turiştilor cazaţi, dublat de cel al turiştilor veniţi din alte staţiuni

La mijloacele de transport pe cablu din Poiana Braşov, dacă arunci un ac nu îl pierzi prin zăpadă, îl pierzi în marea de turişti. Numărul persoanelor cazate la hotelurile din staţiune este dublat, pe timp de zi, de cel al turiştilor veniţi din alte părţi.

„Sunt extrem de mulţi turişti, iar datele arată că foarte mulţi dintre cei care îşi petrec ziua în staţiune vin din alte părţi, din staţiuni de pe Valea Prahovei sau din zona Bran – Moieciu. După ora 10-11, e greu spre imposibil să mai găseşti un loc de parcare în staţiune. Noi am recomandat celor care vin din alte staţiuni să lase maşinile personale în oraş şi să folosească mijloacele de transport pe care Primăria le pune la dispoziţie către Poiană. E incredibil de aglomerată Poiana Braşov zilele acestea” , a precizat, pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Braşov, Sorin Toarcea.

Mulţi merg în Poiana Braşov pentru că a devenit un loc în care trebuie să fii. Alţii merg să bea un ceai ori să urce cu mijloacele de transport pe cablu pe Postăvarul. Unii uită să coboare la timp de acolo, alţii au dificultăţi din cauza echipamentului neadecvat.

La Predeal, Azuga, Buşteni situaţia este la fel: sute de oameni se bucură de munte, zăpadă şi, zilele acestea şi de soare.

Ignoranţa pe pârtie costă. Număr record de intervenţii în istoria de 125 de ani a Salvamont

Vestea bună este că cifrele record se traduc în profit pentru cei din domeniul turistic. Vestea rea este că numărul accidentelor de pe pârtii – şi nu numai- este direct proporţional cu aglomeraţia.

Salvatorii montani povestesc că au existat inclusiv „accidente urbane” cărora le-au căzut victime oameni care merg la munte total nepregătiţi.

„Sunt zile de vârf maxim ale sezonului de iarnă. Am constatat o afluenţă turistică nemaiîntâlnită până acum. Ăsta e un lucru îmbucurător că vin foarte mulţi oameni către munte, dar din păcate sunt şi oameni care nu sunt pregătiţi nici măcar să stea la baza staţiunii turistice, deci nu neapărat să meargă pe munte sau să meargă pe pârtiile deschide. Am avut câteva cazuri stupide în care oamenii au căzut în clipa în care au coborât din maşină în parcare sau au alunecat pe treptele cabanei în care voiau să meargă. Pe acestea nici nu le-am contabilizat ca accidente montane, ci accidente casnice, urbane, cum vreţi să le ziceţi, dar au fost foarte multe şi foarte grave.

Apoi au urmat accidentele pe pârtiile de schi şi de săniuş. Oameni care nu aveau pregătirea necesară au abordat pârtii mult peste dificultatea lor, au considerat că dacă pot urca cu telescaunul sau cu telecabina foarte uşor şi ajung în vârful pârtiei, au considerat că până jos vor putea să înveţe sau ajung ei cumva fără să li se întâmple nimic. Din păcate nu e aşa, majoritatea devin ghiulele vii pe pârtie şi au loc accidente în clipa în care se lovesc de primul obstacol sau de alte persoane de pe pârtia de schi”, a declarat, luni, pentru News.ro, directorul Salvamont România, Sabin Cornoiu.

Accidente deloc uşoare s-au produs şi pe pârtiile de săniuş.

„Din păcate, aceste săniuţe sunt foarte greu de controlat. Iarăşi, cum a observat toată lumea, este păcat că adulţii merg să se dea cu săniuţa pe pârtiile unde merg şi copii. De aici apar şi aceste probleme, un adult în viteză are o forţă foarte mare şi aţi văzut ce înseamnă să se izbească de un copil”, a precizat Sabin Cornoiu.

Şeful Salvamont România remarcă şi partea bună a acestor zile: în perioada în care a existat risc de avalanşă, cei care practică schi sau snowboard off-piste sau care fac drumeţii către zona înaltă, cu echipament specific, au ţinut cont de avertizările privind riscul de avalanşe şi vreme rea şi nu s-au înregistrat evenimente pe munte.

„Noi am avut între 500 şi 600 de salvamontişti zilnic pe munte pentru că ştiam că va fi vârf de sezon turistic. Mai mult, am mărit numărul acestora pe măsură ce ne-am dat seama că oamenii vin din ce în ce mai mult la munte. Poate de Crăciun au fost mai puţini, dar am ştiut că de Anul Nou şi după Anul Nou vor fi mult mai mulţi, am încercat să asigurăm efectivele necesare. Ieri (duminică – n.r.) au fost 167 de accidente, cele mai multe înregistrate într-o zi în istoria de 125 de ani a Salvamont”, a mai afirmat directorul Salvamont România.

Peste 1.300 de intervenţii au avut salvamontiştii din toată ţara în această vacanţă de iarnă. Datele ultimelor 24 de ore reprezintă un nou record, nedorit, în istoria Salvamont România, echipele de salvatori montani primind, într-o singură zi, 167 de apeluri prin care li se solicita intervenţia urgentă, cele mai multe solicitări, peste 30, fiind pentru Salvamont Predeal. În ultimele 24 de ore, peste 120 de persoane au ajuns la spital.

Valorile de trafic sunt ridicate, luni după-amiază, pe DN 1 - Valea Prahovei şi se circulă în coloană pe sensul spre Braşov, între Nistoreşti şi Comarnic, dar şi între Sinaia şi Buşteni. Totodată, este aglomeraţie pe sensul spre Ploieşti, fiind formate coloane de maşini între Predeal şi Buşteni, dar şi în Comarnic, a anunţat Centrul Infotrafic.

Cele mai grave accidente petrecute pe pârtii

În contextul numeroaselor accidentări, salvamontiştii fac din nou un apel către turişti să respecte regulile, să utilizeze echipament adecvat şi să practice săniuşul doar în zonele special amenajate, pentru a preveni incidentele care pot duce la evenimente cu consecinţe grave. Un astfel de incident a avut loc duminică seară, pe pârtia Clăbucet din Predeal.

„O persoană care se dădea cu sania pe pârtia de schi a prins viteză foarte mare, pierzând controlul asupra saniei. Aceasta a trecut printr-un gard de sârmă şi a căzut de la o înălţime de peste 2 metri. Salvatorii montani au intervenit de urgenţă, acordând primul ajutor medical la faţa locului. Persoana a fost imobilizată şi predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care a preluat-o şi a transportat-o la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

Astfel de activităţi, care iniţial pot părea doar momente de distracţie, se pot transforma în evenimente tragice, cu consecinţe grave pe termen lung. Recomandăm turiştilor să evite săniuşul cu viteză mare, mai ales în zone neamenajate şi îi îndemnăm pe părinţi să nu încurajeze copiii să adopte astfel de comportamente riscante”, a precizat Sebastian Marinescu, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Braşov.

Un alt accident grav s-a petrecut duminică, pe pârtia de sanie din staţiunea Kalinderu, din staţiunea Buşteni, de pe Valea Prahovei. O femeie a suferit un traumatism al coloanei vertebrale şi pierderea temporară a stării de conştienţă, după ce a fost lovită de o sanie. Având în vedere gravitatea cazului, salvatorii montani au solicitat intervenţia unui elicopter de la Braşov, pentru ca pacienta să ajungă în cel mai scurt timp la spital.

În 29 decembrie 2024, o fetiţă de opt ani aflată la bza pârtiei din staţiunea maramureşeană Borşa a fost lovită cu sania de o persoană pe care poliţiştii o caută în continuare pentru a o trage la răspundere pentru faptele sale. În urma loviturii extrem de puternice, fetiţa a suferit o hemoragie internăşi a fost operată de urgenţă la spitalul din Borşa, fiindu-i scoasă splina.

Într-o intervenţie la Antena 3 CNN, mama fetiţei a povestit că după accident, bărbatul care i-a lovit copilul cu sania nu a avut nicio reacţie, ba chiar a început să râdă..

Părinţii au depus plângere la poliţie împotriva turistului care a dat cu sania peste fetiţă, iar accidentul a fost surprins în imagini de un alt turist.

„În după-amiaza zilei de 29 decembrie am mers la pârtie, fetiţa a fost cu schiurile, şi după ce a terminat a zis că vrea să meargă să se dea cu sania. Era un loc amenajat într-adevăr pentru săniuş, doar că adulţii se dădeau mult mai de sus de unde era amenajată acea plasă de unde se puteau da copiii. Am urcat cu sania, am urcat-o pe sanie şi i-am dat drumul. De sus, venea un adult şi a intrat direct în ea. A sărit prin plasa care era pe lateral. În urma impactului a făcut hemoragie internă. Am fost duşi la spitalul din Borşa, la prima ecografie nu se ştia ce organ e perforat, ştiau doar că are hemoragie internă. Au vrut să ne trimită la Baia Mare de urgenţă, dar le era teamă că nu mai putem ajunge. I-au făcut cea de-a 2-a ecografie şi au văzut că splina este ruptă şi atunci au băgat-o în sala de operaţie", a povestit Alina Sotir la Antena 3.

Fetiţa a fost externată şi e acum în drum spre casă.

Sursă: News.ro