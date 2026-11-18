O clădire aflată în curtea unui institut specializat în probleme de mediu a devenit subiectul unei intervenții a mai multor instituții ale statului, după ce reporterii Recorder au semnalat la 112 existența unor posibile substanțe periculoase. Iată ce s-a descoperit.

În ineriorul unei clădiri din curtea unui institut care se ocupă de probleme de mediu au fost descoperite recipiente de laborator, substanțe împrăștiate pe podele și materiale cu potențial toxic sau radioactiv, conform Recorder.

Autoritățile au ridicat o parte dintre recipientele găsite în clădirea respectivă, însă situația nu a fost rezolvată complet nici după trei săptămâni de la prima intervenție.

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Alertă într-un institut de mediu: substanțe periculoase, posibil mercur și materiale radioactive

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O situație care ridică semne serioase de întrebare privind gestionarea substanțelor periculoase a fost descoperită într-o clădire aflată chiar în incinta unui institut care se ocupă de probleme de mediu. Clădirea părăsită se află în preajma căminelor din complexul studențesc Regie și a blocurilor de locuințe. Clădirea a fost utilizată în urmă cu câțiva ani drept laborator de cercetare, fiind în subordinea Ministerului Educației.

Cazul a intrat în atenția autorităților după o sesizare a jurnaliștilor Recorder. Ana Constantin a documentat acest caz. Potrivit jurnaliștilor Recorder, după aproximativ o lună de la sesizare, a fost suspendată activitatea institutului, aplicându-se și o amendă de peste 20.000 de euro.

Comisarul general Andrei Corlan explică de ce a luat decizia de a opri activitatea institutului și de a sigila imobilul: „Am găsit o serie de substanțe (...) periculoase, majoritatea expirate și inclusiv ambalaje, care după ani de zile deveniseră deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase.”

Fotografiile primite de redacție în urmă cu câteva săptămâni arătau o clădire într-o stare avansată de degradare, în care se aflau numeroase materiale și substanțe provenite din activități de laborator. În încăperi puteau fi observate rafturi pline cu recipiente, măști de gaze și substanțe împrăștiate pe podele.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare detalii a fost identificat într-o sală în care se aflau grăunțe argintii, cu aspect asemănător Mercurului. Potrivit specialiștilor consultați de Recorder, materialul prezenta caracteristicile vizuale ale acestui metal toxic.

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Suspiciuni privind prezența Mercurului în clădire

Mercurul este o substanță periculoasă pentru sănătatea umană, în special prin expunerea la vaporii săi sau prin contactul direct cu materialul contaminat.

Expunerea poate afecta sistemul nervos, rinichii și sistemul imunitar, iar identificarea unei posibile contaminări necesită intervenția specialiștilor și respectarea unor proceduri stricte de siguranță.

În astfel de situații, prezența unor substanțe suspecte nu trebuie tratată ca o simplă problemă de depozitare sau igienă. Identificarea, manipularea și transportul materialelor trebuie realizate de personal autorizat, pentru a evita expunerea oamenilor și răspândirea contaminării.

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Imaginile ajunse în posesia jurnaliștilor au determinat sesizarea autorităților prin intermediul numărului de urgență 112.

În urma verificărilor inițiale, polițiștii au solicitat extinderea intervenției, având în vedere natura substanțelor descoperite și posibilele riscuri asociate.

La fața locului au ajuns reprezentanți ai mai multor instituții, printre care Serviciul Arme și Explozivi, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Garda Națională de Mediu și Serviciul Român de Informații.

Verificările au dus la identificarea și ridicarea mai multor substanțe considerate periculoase. Acestea au fost transportate și depozitate la Institutul de Fizică de la Măgurele, pentru eliminarea riscurilor de natură explozivă sau radiologică.

După această primă intervenție, responsabilitatea curățării și golirii anexei a rămas în sarcina institutului.

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La aproximativ trei săptămâni de la prima verificare, reporterii Recorder s-au întors la clădire pentru a vedea dacă situația a fost remediată.

Potrivit relatării jurnaliștilor, lucrurile păreau să fi rămas neschimbate, iar anexa nu fusese golită complet.

La scurt timp după sosirea echipei de reporteri, mai mulți polițiști și un echipaj specializat în intervenții Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare (CBRN), din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au revenit în clădire.

De această dată, intervenția a vizat ridicarea substanțelor care rămăseseră în imobil după prima operațiune.

Un detaliu important a fost confirmat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare: printre materialele ridicate din clădire s-au aflat și materiale radioactive.

Cazul ridică semne de întrebare privind modul în care au fost păstrate și gestionate substanțele descoperite în clădire, dar și perioada în care acestea au rămas în spațiul respectiv.

Prezența unor recipiente de laborator, a unor substanțe suspectate că ar conține Mercur și confirmarea existenței unor materiale radioactive transformă situația într-o problemă care depășește sfera administrării unei clădiri degradate.

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Intervenția mai multor instituții arată complexitatea verificărilor necesare atunci când există suspiciuni privind riscuri chimice, biologice, radiologice sau explozive.

Rămâne important de clarificat cine era responsabil de depozitarea acestor materiale, de cât timp se aflau în clădire și de ce spațiul nu fusese golit în urma primei intervenții.

Descoperirea unor materiale radioactive într-o clădire aflată în curtea unui institut de mediu readuce în atenție problema controlului asupra substanțelor periculoase și a responsabilității instituțiilor care le gestionează. Faptul că autoritățile au fost nevoite să revină după trei săptămâni pentru ridicarea materialelor rămase ridică noi întrebări despre modul în care a fost administrată situația.