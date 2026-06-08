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ONU lansează un avertisment urgent legat de AI. De ce e periculoasă tehnologia pentru planetă

ONU lansează un avertisment urgent legat de AI și de pericolul pe care îl reprezintă această tehnologie pentru planetă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 16:38 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 16:41
Inteligența artficială e mai periculoasă decât cred mulți | Shutterstock
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ONU avertizează țările că trebuie să gestioneze impactul asupra mediului provocat de inteligența artificială și dezvoltarea sa bruscă.

Evoluția rapidă a acestei tehnologii implică resurse uriașe de apă, energie și duce la un volum semnificativ de emisii de carbon, scrie The Independent.

Centrele de date AI consumă numeroase resurse și au nevoie de apă pentru răcire.

În plus, acoperă suprafețe semnificative de teren, dincolo de impactul asupra mediului.

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ONU lansează un avertisment urgent legat de AI

Un raport al Institutului Universitar al Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate (UNU-INWEH), cu sediul în Canada, evidențiază și impactul tehnologiei asupra mediului prin producția de cipuri, extracția mineralelor critice și generarea de deșeuri electronice.

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Dincolo de infrastructura fizică, efectul cumulativ al miliardelor de interacțiuni ale utilizatorilor contribuie semnificativ la această povară ecologică. Interacțiunile presupun fiecare comandă introdusă, imagine generată sau căutare efectuată.

Autorii raportului solicită guvernelor, companiilor și investitorilor să integreze considerentele de mediu în toate deciziile legate de inteligența artificială. Pentru a se asigura că dezvoltarea acesteia rămâne sustenabilă.

Raportul vine în contextul în care piața globală a inteligenței artificiale poate să crească de 25 de ori până în 2033. Experții estimează că va ajunge la aproape 5.000 de miliarde de dolari.

„Atunci când o tehnologie se extinde atât de rapid, consecințele neintenționate sociale, economice, geopolitice și de mediu se pot acumula în tăcere. Pot deveni extrem de dificil de corectat odată ce sistemele, investițiile și dependențele sunt deja consolidate,” scrie în raport.

„Dezbaterea publică s-a concentrat pe bună dreptate asupra unor riscuri precum prejudecățile algoritmice, confidențialitatea datelor, dezinformarea, perturbarea pieței muncii și inegalitățile. Totuși, una dintre cele mai importante dimensiuni ale inteligenței artificiale care rămâne insuficient analizată e amprenta sa asupra mediului și implicațiile legate de modul și locul în care infrastructura AI se dezvoltă,” continuă raportul.

AI consumă un volum considerabil de energie

Potrivit cercetătorilor, dezvoltarea AI a dus deja o creștere accelerată a consumului de energie. În 2025, sarcinile de lucru asociate AI reprezintau deja aproximativ 20% din consumul total de electricitate al centrelor de date.

Această proporție ar putea ajunge la 40% până la finalul deceniului.

Conform concluziilor raportului, consumul de energie electrică asociat inteligenței artificiale ar putea deveni atât de mare până în 2030 încât ar putea acoperi necesarul rezidențial de electricitate al celor 1.3 miliarde de locuitori ai Africii Subsahariene pentru mai bine de 2 ani.

Estimările actuale arată că cererea totală de electricitate a centrelor de date s-ar putea dubla până în 2030.

Producerea unei astfel de cantități de energie ar genera aproape 400 de milioane de tone de dioxid de carbon. Acesta e unul dintre principalele gaze implicate în încălzirea globală.

Pentru compensarea acestor emisii ar fi necesară plantarea și creșterea timp de un deceniu a aproximativ 6.7 miliarde de copaci. Adică de aproape 2 ori mai mulți decât numărul total al arborilor din Regatul Unit.

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În ceea ce privește consumul de apă, centrele de date ar putea utiliza până la 9.3 trilioane de litri anual până în 2030. Această cantitate ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul de apă potabilă al celor 8.1 miliarde de oameni de pe planetă pentru aproximativ 1.5 ani.

De asemenea, infrastructura AI ar putea să genereze până la 2.5 milioane de tone de deșeuri electronice pe an până la finalul deceniului.

Experții ONU contestă și ideea larg răspândită că centrele de date alimentate din surse regenerabile sunt automat „verzi” sau complet sustenabile.

Potrivit raportului, chiar dacă un centru de date utilizează energie cu emisii reduse de carbon, impactul asupra mediului poate rămâne semnificativ din cauza consumului ridicat de apă sau a suprafețelor de teren necesare.

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