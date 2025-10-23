Antena Căutare
Arderea frunzelor, considerată o infracțiune! Amenzi de până la 70.000 de lei, avertizează Garda de Mediu

Arderea frunzelor, crengilor și a altor resturi vegetale nu este doar o sursă de poluare, ci și o infracțiune, avertizează Garda de Mediu Iași, care reamintește prevederile legale în vigoare.

Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 12:46 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:11
Arderea frunzelor, considerată o infracțiune! Amenzi de până la 70.000 de lei, avertizează Garda de Mediu | Shutterstock

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, arderea resturilor vegetale și a deșeurilor menajere este strict interzisă, iar amenzile pot ajunge până la 70.000 de lei.

Arderea resturilor vegetale – o practică ilegală și periculoasă

Garda de Mediu Iași a transmis, printr-o postare publicată în mediul online, că arderea deșeurilor biodegradabile – precum frunzele uscate, crengile sau iarba – înseamnă nu doar poluare, ci și încălcarea legii. „Știai că arderea deșeurilor biodegradabile (frunze, crengi, iarbă uscată) nu înseamnă doar poluare, ci și infracțiune, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor?”, se arată în mesajul Gărzii de Mediu, potrivit agrointel.ro.

Reprezentanții instituției au atras atenția asupra efectelor nocive ale fumului rezultat din arderea resturilor vegetale. Acesta eliberează particule toxice care afectează aerul, sănătatea oamenilor și a animalelor, contribuind la creșterea poluării la nivel local.

Amenzi usturătoare pentru cei care încalcă legea

Potrivit OUG nr. 92/2021, arderea deșeurilor se sancționează astfel:

  • cu amendă între 30.000 și 45.000 de lei pentru persoane fizice;
  • cu amendă între 50.000 și 70.000 de lei pentru persoane juridice.

De asemenea, refuzul de legitimare în fața comisarilor Gărzii Naționale de Mediu constituie contravenție, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, și se sancționează corespunzător. „Persoanele care refuză legitimarea vor fi identificate cu sprijinul autorităților locale sau al poliției, urmând a fi sancționate conform legii”, avertizează instituția.

Garda de Mediu: „Urmează exemplul naturii!”

În mesajul său, Garda de Mediu Iași propune și o alternativă ecologică la arderea frunzelor: compostarea.
„Natura ne oferă un exemplu simplu: pădurea își lasă frunzele toamna, dar nu le arde. Ele se transformă în timp într-un îngrășământ natural, care hrănește solul și ajută la creșterea unor ierburi mai verzi și mai sănătoase. Urmează exemplul naturii! În loc să arzi resturile vegetale, compostează-le sau folosește-le ca îngrășământ natural în propria grădină.”

Astfel, autoritățile îi încurajează pe cetățeni să adopte soluții prietenoase cu mediul, contribuind la un aer mai curat și la protejarea sănătății comunității.

Arderea frunzelor sau a altor resturi vegetale poate părea o soluție rapidă, dar este o practică ilegală, periculoasă și costisitoare. Garda de Mediu reamintește că respectarea legislației de mediu nu este doar o obligație legală, ci și un act de responsabilitate civică, esențial pentru protejarea naturii și a sănătății publice.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
